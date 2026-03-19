YouTube bắt tay FIFA phát sóng World Cup 2026

Thỏa thuận giữa YouTube và FIFA mở ra cách tiếp cận mới cho người hâm mộ khi cho phép phát trực tiếp một phần trận đấu, cùng nhiều nội dung độc quyền trên nền tảng video lớn nhất thế giới.

Ngày 17/3, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố thỏa thuận hợp tác với YouTube, cho phép các đơn vị nắm bản quyền phát sóng World Cup 2026 truyền tải nội dung trực tiếp trên nền tảng này, hướng tới nhóm khán giả trẻ toàn cầu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chính công bố trái bóng thi đấu chính thức Trionda của World Cup 2026 tại trụ sở của FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ ngày 2/10/2025. Ảnh: FIFA

Theo FIFA, YouTube sẽ trở thành "Nền tảng ưu tiên" của World Cup 2026. Thỏa thuận được kỳ vọng giúp mở rộng cách người xem tiếp cận giải đấu, thông qua sự phối hợp giữa các đối tác truyền thông và nhà sáng tạo nội dung.

Các đơn vị nắm bản quyền có thể sử dụng kênh YouTube của mình để đăng tải highlight mở rộng, hậu trường, video ngắn (Shorts) và nội dung theo yêu cầu (VOD), qua đó tăng mức độ tương tác với khán giả.

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, đối tác truyền thông được phép phát trực tiếp 10 phút đầu mỗi trận trên YouTube. Ngoài ra, một số trận đấu chọn lọc cũng có thể được phát toàn bộ trên nền tảng này nhằm thu hút người xem và quảng bá rộng hơn cho giải đấu.

Thỏa thuận cũng tạo thêm cơ hội thương mại hóa nội dung YouTube cho các đối tác, đồng thời giúp người hâm mộ tiếp cận các nội dung chính thức của FIFA dễ dàng hơn thông qua kênh YouTube của tổ chức này.

Bên cạnh đó, FIFA sẽ mở khóa kho lưu trữ số (Digital Archive) trên YouTube, bao gồm các trận đấu trọn vẹn trong quá khứ và nhiều khoảnh khắc mang tính biểu tượng của bóng đá thế giới, nhằm "hâm nóng" trước khi giải đấu khởi tranh.

Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom cho biết việc hợp tác với YouTube sẽ giúp nội dung cao cấp của tổ chức tiếp cận người hâm mộ theo những cách chưa từng có, đồng thời mở ra cơ hội mới cho các đối tác truyền thông và nhà sáng tạo.

"Trong bối cảnh sự chú ý của thế giới hướng về các trận đấu tại Canada, Mexico và Mỹ, sự hợp tác này giúp tối đa hóa sức ảnh hưởng của giải đấu trong hệ sinh thái truyền thông đang thay đổi nhanh chóng", ông nói.

Hai bên cũng sẽ phối hợp để cấp quyền tiếp cận đặc biệt cho các nhà sáng tạo nội dung trên YouTube, cho phép họ khai thác các câu chuyện bên lề, phân tích chiến thuật và hậu trường giải đấu, từ đó mang lại góc nhìn mới mẻ cho khán giả.

Đại diện YouTube, ông Justin Connolly, cho biết nền tảng này hướng tới trải nghiệm thể thao tương tác, lấy người hâm mộ làm trung tâm. "Dù là người hâm mộ cuồng nhiệt hay khán giả phổ thông, hợp tác này sẽ góp phần thu hút thế hệ CĐV mới và cho thấy không nền tảng nào kết nối thế giới quanh các sự kiện lớn như YouTube", ông nói.

FIFA đánh giá việc hợp tác với YouTube là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng trên các nền tảng số, đồng thời tăng cường bảo vệ bản quyền và thúc đẩy World Cup đến gần hơn với thế hệ khán giả tiếp theo.

Giá trị của thỏa thuận giữa hai bên không được tiết lộ. YouTube từng là nhà tài trợ cấp thấp tại World Cup 2022 ở Qatar, với cam kết đưa các nhà sáng tạo nội dung đến hiện trường để ghi lại những hình ảnh hậu trường của giải đấu.

Ở kỳ World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai, FIFA cho biết sẽ trao quyền tiếp cận chưa từng có cho một mạng lưới nhà sáng tạo YouTube toàn cầu, xoay quanh 104 trận đấu của giải.

Hồng Duy (theo FIFA)