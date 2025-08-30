Thời sự
Thứ bảy, 30/8/2025, 08:48 (GMT+7)

Yak-130, Su-30MK2 thả mồi bẫy nhiệt trên Ba Đình

Hà NộiTừng biên đội Yak-130, Su-30MK2 thả mồi bẫy nhiệt trên bầu trời Thủ đô trong ngày tổng duyệt diễu binh, bên dưới biển người phấn khích, hò reo, sáng 30/8.

Tiêm kích thả bẫy nhiệt
 
 

Khoảnh khắc Yak-130 và Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Thủ đô. Video: Nhóm phóng viên

Biên đội Su-30MK2 chao lượn, vừa nhả đạn nhiệt ở gần Cột cờ. Đây là lần đầu chiến đấu cơ thả bẫy nhiệt ở trung tâm Hà Nội, sau khi đã tập luyện. Ảnh: Võ Thạnh

"Hổ mang chúa" Su-30MK2 chao lượn, phóng mồi bẫy.

Mồi bẫy nhiệt là phần hệ thống phòng thủ chủ động được thiết kế để bảo vệ máy bay trước các loại tên lửa phòng không sử dụng đầu dẫn hồng ngoại. Thiết kế này gắn ở đuôi tiêm kích Su-30MK2. Ảnh: Giang Huy

Biên đội Yak-130 cũng lần đầu thả mồi bẫy nhiệt trên bầu trời Thủ đô. Ảnh: Sơn Tùng

Biên đội Yak-130 lần lượt nhập đội hình. Đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ Yak-130 bay 6 chiếc thành hình tam giác cân - đông gấp đôi so với lần bay biểu diễn ở TP HCM dịp 30/4. Ảnh: Ngọc Thành

Biên đội trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua quảng trường Ba Đình. Ảnh: Ngọc Thành

10 trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua khu vực công viên Lê Nin, bên dưới người dân phấn khích theo dõi, chụp hình. Ảnh: Võ Thạnh

Hàng nghìn người trên phố Tràng Tiền - Hàng Khay (phường Hoàn Kiếm) chăm chú theo dõi máy bay trình diễn. Ảnh: Quỳnh Trần

Một cựu chiến binh dùng điện thoại ghi hình khoảnh khắc tiêm kích thả mồi bẫy nhiệt. Ảnh: Quỳnh Trần

Biên đội trực thăng bay qua khu vực cầu Nhật Tân để về đơn vị. Ảnh: Giang Huy

Nhóm phóng viên

