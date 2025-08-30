Yak-130, Su-30MK2 thả mồi bẫy nhiệt trên Ba Đình

Biên đội Su-30MK2 chao lượn, vừa nhả đạn nhiệt ở gần Cột cờ. Đây là lần đầu chiến đấu cơ thả bẫy nhiệt ở trung tâm Hà Nội, sau khi đã tập luyện. Ảnh: Võ Thạnh