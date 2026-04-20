Xuyên đêm thi công dự án chống ngập ở trung tâm Thủ đô

Giữa tháng 3/2026, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành nhiều thông báo phân luồng giao thông trên các tuyến phố để bảo đảm an toàn phục vụ thi công dự án chống úng ngập cục bộ khu vực trung tâm và phố cổ.
Trên đường Quán Sứ, đơn vị thi công dựng rào chắn di động bằng tôn kết hợp lưới B40, chia thành từng đoạn dài 5-10 m. Phần đào bố trí giữa tim đường, rộng khoảng 3,3 m để thi công cống hộp kích thước 1,6 x 1,6 m.
Sau 22h, các khối bêtông đúc sẵn được xe siêu trường siêu trọng đưa vào công trường tại các tuyến phố trung tâm.
Do Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn trở lên hoạt động ban ngày từ 15/1, vật liệu được vận chuyển vào ban đêm.
Cách đó gần 1 km, trên phố Phan Chu Trinh, phường Hoàn Kiếm, đơn vị thi công đang đào đất, dựng khung để đổ bêtông. Đoạn dài khoảng 500 m được rào chắn hai đầu.
Công nhân hàn các thanh sắt dài để dựng tường rào ngăn cách khu vực thi công với phần đường còn lại, đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông.
Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã rà soát, tạm thu hồi các điểm trông giữ phương tiện dưới lòng đường Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ để phục vụ thi công, giảm ùn tắc giao thông.
Tại nút giao Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh hướng về Đại học Dược Hà Nội, đơn vị thi công dựng rào chắn bằng tôn kết hợp lưới B40, hệ thống đèn tín hiệu tạm dừng hoạt động.
Phạm vi rào chắn dài khoảng 70 m, bề rộng đào đường 6 m; phần mặt đường còn lại mỗi bên rộng khoảng 3,4-4,6 m. Đêm 18/4, công trường thi công lắp khung, đổ bêtông.
Trên phố Quang Trung, máy móc hoạt động liên tục dọc tuyến đường khoảng 400 m. Thi công xong tới đâu, máy xúc múc đất lấp tới đó để trả lại mặt đường.
Sau mỗi đêm, mặt đường được hoàn trả đến lớp thảm thô, bảo đảm cao độ như hiện trạng trước khi chuyển sang đoạn tiếp theo. Khi thi công đủ khoảng 50 m, đơn vị sẽ thảm bêtông nhựa hoàn thiện, bảo đảm an toàn giao thông sau khi tháo dỡ rào chắn. Rào chắn được dỡ và dọn dẹp trước 5h hôm sau.
Sau khi thi công xong, đoạn vườn hoa trước Nhà hát Lớn Hà Nội được sử dụng làm bãi tập kết phế liệu.
Thành phố đang triển khai 10 dự án khẩn cấp gần 5.600 tỷ đồng để kịp thời giải quyết tình trạng úng ngập đô thị trên địa bàn. Các dự án này dự kiến cơ bản hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026.
Hoàng Giang - Võ Hải