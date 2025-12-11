Xuồng tự sát Ukraine tập kích tàu dầu nghi của Nga

Truyền thông Ukraine đăng video xuồng tự sát nước này tấn công tàu chở dầu nghi thuộc "đội tàu bóng tối" của Nga trên Biển Đen.

Tờ Kyiv Independent dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết lực lượng này hôm 10/12 triển khai xuồng tự sát không người lái Sea Baby trên Biển Đen để tập kích tàu chở dầu Dashan mang cờ Comoros.

Vào thời điểm bị tấn công, tàu Dashan không bật bộ phát đáp và đang di chuyển tại vùng đặc quyền kinh tế Ukraine, với đích đến là thành phố cảng Novorossiysk tại Nga. Đòn đánh đã gây ra các vụ nổ ở đuôi tàu, khiến phương tiện này bị hư hại nghiêm trọng và dường như không còn khả năng hoạt động, theo nguồn tin từ SBU.

Video được chia sẻ với Kyiv Independent cho thấy các xuồng tự sát Sea Baby lần lượt lao vào tàu Dashan, tạo ra vụ nổ lớn và khiến nó bốc cháy.

Xuất hiện video xuồng tự sát Ukraine tập kích 'tàu bóng tối Nga' Khoảnh khắc xuồng tự sát Ukraine tấn công tàu dầu Dashan tại Biển Đen hôm 10/12. Video: Kyiv Independent

Nguồn tin cho biết tàu Dashan có giá trị khoảng 30 triệu USD và thường chở lượng sản phẩm dầu mỏ tương đương 60 triệu USD trong mỗi chuyến hải trình. Nó bị cáo buộc thuộc "đội tàu bóng tối" mà Nga được cho là đang sử dụng để lách lệnh cấm vận dầu.

Liên minh châu Âu, Anh, Canada và Thụy Sĩ đã áp đặt biện pháp trừng phạt đối với tàu Dashan vì tham gia vận chuyển dầu Nga và tắt hệ thống nhận dạng khi hoạt động.

"SBU sẽ tiếp tục tiến hành những biện pháp tích cực nhằm giảm thiểu nguồn thu dầu mỏ bằng USD chảy vào ngân sách Nga", nguồn tin cho hay, thêm rằng đây là phương tiện thứ ba thuộc "đội tàu bóng tối" của Moskva bị tập kích trong vòng nửa tháng.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Truyền thông Ukraine trước đó cho biết xuồng tự sát nước này đã tập kích hai tàu chở dầu Kairos và Virat trên Biển Đen. Cả hai đều nằm trong danh sách những tàu chịu lệnh trừng phạt quốc tế với cáo buộc thuộc "đội tàu bóng tối".

Tàu Midvolga-2 của Nga hôm 2/12 bị tấn công ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ khi đang chở dầu hướng dương tới Gruzia. Ukraine tuyên bố không liên quan sự việc và cho rằng Nga có thể đã dàn dựng vụ tập kích.

Vị trí Biển Đen. Đồ họa: Geopolitical Monitor

Tổng thống Vladimir Putin ngày 2/12 tuyên bố Nga có thể "cắt đường ra biển của Ukraine", nhằm trả đũa vụ các tàu dầu trên Biển Đen bị tập kích. Ông nêu khả năng Nga tăng cường tập kích hạ tầng tại bến cảng và tàu cập cảng Ukraine, thêm rằng Moskva sẽ cân nhắc tiến hành những biện pháp trả đũa nhằm vào tàu của những nước hỗ trợ Kiev thực hiện "hành động cướp biển".

Phạm Giang (Theo Kyiv Independent, Reuters)