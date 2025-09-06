Xuất nhập khẩu dự kiến lập kỷ lục mới năm nay

Bộ Công Thương dự kiến kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay dự kiến 800 tỷ USD, mức kỷ lục lần đầu tiên Việt Nam đạt được.

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 6/9, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 8 ước đạt 63 tỷ USD, tăng 0,9% so với tháng trước. Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm gần 600 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ.

Theo Bộ trưởng, Bộ Công Thương dự báo cả năm có thể chạm mốc 800 tỷ USD - mức cao nhất từ trước tới nay. Cán cân thương mại dự kiến xuất siêu gần 14 tỷ USD.

Bộ trưởng Công Thương phát biểu tại cuộc họp Chính phủ, ngày 6/9. Ảnh: VGP

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm là 12%, tương ứng kim ngạch bình quân 37,9 tỷ USD mỗi tháng. Theo số liệu từ Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu tháng 8 tăng nhẹ 0,6% so với tháng 7 và cao hơn 11,2% so với cùng kỳ 2024. Riêng xuất khẩu sang Mỹ giảm 5% so với tháng trước, nhưng lũy kế 8 tháng vẫn tăng 17,3%.

Tính chung 8 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt 306 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Trong đó, mức bình quân khoảng 38,2 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm, và bình quân trên 42 tỷ USD trong hai tháng 7, 8.

Tại họp báo cùng ngày, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá tăng trưởng xuất khẩu 8 tháng đầu năm vượt chỉ tiêu đề ra. Thông thường, quý cuối năm, hoạt động xuất khẩu sẽ có nhiều thuận lợi hơn về sản xuất, lưu thông. Do vậy, triển vọng hoàn thành kế hoạch cả năm là khả quan.

Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là vấn đề chính sách liên quan đến Mỹ, tình trạng lạm phát, giá cả, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu với một số loại mặt hàng. Do đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ ngành, doanh nghiệp theo sát những diễn biến bất lợi từ thị trường thế giới để kịp thời có phản ứng phù hợp.

Tương tự, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng, điều quan trọng nhất là phải có giải pháp đồng bộ, có trọng tâm. Về phía Bộ Công Thương, cơ quan này sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống, mở rộng định hướng sang các thị trường mới.

Nhà điều hành sẽ đa dạng các hình thức xúc tiến thương mại, gồm cả nhập khẩu để đa dạng nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng tăng cường cảnh báo sớm rủi ro và đồng hành với doanh nghiệp khi phát sinh các vụ việc, rào cản thương mại mới tại các thị trường xuất nhập khẩu.

Phương Dung