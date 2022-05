Xuất khẩu dầu Nga sang Ấn Độ tăng 25 lần

Lượng dầu xuất khẩu từ Nga sang Ấn Độ tăng 25 lần, từ mức trung bình 960.000 thùng/tháng năm ngoái lên 24 triệu thùng trong tháng 5.

Reuters hôm 30/5 dẫn dữ liệu của nhà cung cấp toàn cầu về cơ sở hạ tầng và dữ liệu thị trường tài chính Refinitiv Eikon cho biết Ấn Độ đã nhập 34 triệu thùng dầu giá rẻ của Nga kể từ tháng 2, thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, gấp hơn 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Hơn 24 triệu thùng dầu thô của Nga đã được cung cấp cho Ấn Độ trong tháng 5, tăng từ mức 7,2 triệu thùng trong tháng 4 và từ khoảng 3 triệu thùng hồi tháng 3. Dữ liệu cho thấy quốc gia Nam Á này sẽ nhập khoảng 28 triệu thùng vào tháng 6.

Mẫu dầu thô tại mỏ dầu Yarakta, vùng Irkutsk, Nga năm 2019. Ảnh: Reuters.

Năm ngoái, xuất khẩu dầu thô của Nga sang Ấn Độ trung bình chỉ đạt 960.000 thùng mỗi tháng, thấp hơn gần 25 lần so với tháng này.

Nhập khẩu dầu tăng mạnh đẩy tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Ấn Độ từ Nga từ 24/2 đến 26/5 lên 6,4 tỷ USD, so với 1,99 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của chính phủ. Tuy nhiên, xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga giảm gần 50%, xuống còn 377,07 triệu USD trong cùng thời gian này, do New Delhi vẫn chưa thiết lập cơ chế thanh toán chính thức với Moskva.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moskva đã tạo cơ hội cho các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ tăng cường mua dầu Nga, chủ yếu là dầu thô Urals, với giá rẻ hơn, trong bối cảnh nhiều nước châu Âu quay lưng với năng lượng Nga. Liên minh châu Âu (EU) ngày 30/5 đã đạt được thỏa thuận cấm 2/3 lượng dầu nhập khẩu từ Nga.

Ấn Độ đã bị phương Tây chỉ trích vì tiếp tục mua dầu Nga. Tuy nhiên, New Delhi cho rằng lượng dầu nhập khẩu này chỉ chiếm một phần nhỏ so với nhu cầu tổng thể của đất nước. Giới chức Ấn Độ cũng khẳng định sẽ tiếp tục mua dầu giá rẻ của Nga, vì việc dừng mua đột ngột có thể làm tăng chi phí với người tiêu dùng.

Ấn Độ, nhà nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, được cho là đang tìm cách mua dầu thô Nga với giá dưới 70 USD/thùng để bù đắp cho những tổn thất do lệnh trừng phạt phương Tây gây ra. Ngoài dầu Nga, Ấn Độ đang mua dầu của Iraq, Arab Saudi, UAE và Mỹ.

Huyền Lê (Theo Reuters, RT)