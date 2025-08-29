Xuất hiện video 'UAV phản lực Nga' tập kích mục tiêu Ukraine

Video mới công bố cho thấy UAV tự sát, được cho là mẫu Geran-3 mang động cơ phản lực, bay qua tỉnh Kiev trong trận tập kích hôm 28/8.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, ngày 28/8 đăng video một phi cơ đang bay với tốc độ cao và tạo ra tiếng động lớn. "Đây dường như là video đầu tiên cho thấy máy bay không người lái (UAV) Geran trang bị động cơ phản lực của Nga đang hoạt động. Phi cơ bay qua tỉnh Kiev sáng 28/8", tài khoản này cho hay.

Xuất hiện video UAV 'Geran phản lực' bay qua tỉnh Kiev UAV được cho là Geran-3 bay qua tỉnh Kiev, Ukraine, trong video công bố ngày 28/8. Video: X/AMK Mapping

Tài khoản này nhận định Nga đã tăng đáng kể sản lượng UAV Geran-3, cho phép sử dụng mẫu phi cơ mới với tần suất cao hơn, đặc biệt là trong các đòn tập kích nhằm vào mục tiêu ở tỉnh Kiev, Sumy, Chernihiv và Poltava.

Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga sử dụng 598 UAV dòng Geran và phi cơ mồi bẫy, cùng hai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 9 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 20 tên lửa hành trình Kh-101 trong đòn tập kích ngày 28/8. Cơ quan này tuyên bố chặn được một tên lửa Kinzhal, 7 tên lửa Iskander-M, 18 quả đạn Kh-101 và 563 UAV, nhưng thừa nhận bỏ lọt 40 tên lửa và UAV còn lại.

Giới chức Ukraine sau đó phát hiện các mảnh vỡ UAV Geran phản lực tại Kiev, trong đó có động cơ PBS TJ40-G2 do Cộng hòa Czech sản xuất và bơm nhiên liệu Bosch 0-580. Hãng PBS cho biết không cung cấp động cơ cho Nga, khẳng định mảnh vỡ được tìm thấy "không phải động cơ PBS TJ40-G2".

Geran-3 được cho là biến thể Nga chế tạo dựa trên thiết kế UAV phản lực Shahed-238 do Iran phát triển. Truyền thông Ukraine cho biết Geran-3 lần đầu xuất hiện vào tháng 2 và quân đội Nga gần đây đã tăng cường độ sử dụng mẫu UAV phản lực này.

Mảnh vỡ với dòng chữ "U-36 Geran-3" mà Ukraine thu được. Ảnh: Militarnyi

Theo các trang tin quân sự Nga và phương Tây, mỗi chiếc Geran-3 dài khoảng 3,5 m, có sải cánh 3 m và trần bay hơn 9.000 m. Geran-3 có thể bay liên tục trong hai tiếng, tải trọng cất cánh tối đa tới 380 kg, tăng đáng kể so với mức 50-90 kg của mẫu Geran-2.

Phòng không Ukraine đang gặp khó khăn trong đối phó với Geran-3, do UAV phản lực thường bay ở độ cao trên 2.000 m, vượt ngoài tầm bắn hiệu quả của súng máy M2 cỡ nòng 12,7 mm biên chế cho các đơn vị hỏa lực di động.

Các tên lửa phòng không vác vai như Igla của Liên Xô và Stinger do Mỹ chế tạo có thể bắn hạ mục tiêu ở độ cao này. Tuy nhiên, kho dự trữ của Ukraine đang ngày càng cạn kiệt và các binh sĩ thường phải dành chúng cho những mục tiêu quan trọng hơn, như tên lửa hành trình tầm xa.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)