Xuất hiện video 'tên lửa Patriot chặn Iskander-M' trên bầu trời Kiev

Video mới công bố cho thấy khoảnh khắc nghi là đạn Patriot đánh chặn tên lửa Iskander-M trên bầu trời Kiev, nhưng một số chuyên gia vẫn đặt nghi vấn.

Bộ tư lệnh Trung tâm thuộc không quân Ukraine ngày 3/2 đăng video hoạt động tác chiến của lực lượng phòng không trong cuộc tập kích quy mô lớn do Nga tiến hành. Trong video có cảnh tên lửa phòng không, được cho là đạn của tổ hợp Patriot, lao lên trời và đánh trúng một trong những vật thể đang lao xuống, tạo ra vụ nổ lớn.

Giới chức Ukraine không cho biết mục tiêu bị đánh chặn trong hình ảnh.

Một số tài khoản X ủng hộ quân đội Ukraine cho rằng vật thể đó là tên lửa siêu vượt âm Zircon. Tuy nhiên, AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, phản bác quan điểm này và nhận định đó là tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Dù vậy, một số chuyên gia bày tỏ nghi ngờ về các nhận định trên, chỉ ra rằng vật thể trong video đang lao xuống nhưng có tốc độ bay chậm hơn cả đạn Patriot phóng lên.

Reuben Johnson, cây viết của chuyên trang quân sự National Security Journal, chỉ ra rằng tên lửa PAC-3 MSE của tổ hợp Patriot có tốc độ tối đa trên 6.100 km/h, trong khi phiên bản cũ hơn là PAC-2 GEM có thể tăng tốc đến 5.600 km/h.

Trong khi đó, tên lửa đạn đạo Iskander-M đạt tốc độ ước tính 7.400-8.600 km/h khi lao xuống mục tiêu, còn Zircon là tên lửa hành trình siêu vượt âm có tốc độ tối đa khoảng 11.000 km/h.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga rạng sáng 3/2 tập kích nước này bằng 4 tên lửa siêu vượt âm Zircon hoặc diệt hạm siêu thanh P-800 Oniks, 32 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M hoặc phòng không S-300 hoán cải, 7 quả đạn diệt hạm siêu thanh Kh-22/32, 28 tên lửa hành trình Kh-101 và Iskander-K, cùng 450 máy bay không người lái (UAV) các loại.

"Các đơn vị phòng không Ukraine đã hạ 4 tên lửa Zircon/Oniks, 11 quả đạn Iskander-M/S-300, ba tên lửa Kh-22/Kh-32, 20 tên lửa Kh-101/Iskander-K và 412 UAV các loại. 27 tên lửa và 31 UAV đã đánh trúng 27 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 17 khu vực", cơ quan này cho hay, nhưng không nêu rõ chủng loại và thông tin về 6 tên lửa còn lại.

Đây là cuộc tập kích hiệp đồng sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo Iskander-M nhất kể từ đầu xung đột. Mức cao nhất được ghi nhận trước đó là hồi tháng 10/2025, khi lực lượng Nga phóng 26 tên lửa Iskander-M nhằm vào các mục tiêu tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng quy mô lớn nhằm vào các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine và hạ tầng năng lượng phục vụ những cơ sở này, cùng địa điểm lưu trữ và lắp ráp UAV. "Đây là hành động nhằm trả đũa những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào mục tiêu dân sự ở Nga. Cuộc tập kích đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra", cơ quan này khẳng định.

Đường bay của tên lửa và UAV Nga trong vụ tập kích ngày 3/2. Đồ họa: X/MonitorWar

Các nước phương Tây đã viện trợ cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không hiện đại, trong đó uy lực nhất là Patriot, SAMP/T, IRIS-T và NASAMS. Những hệ thống Patriot Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, có giá trung bình 4 triệu USD mỗi quả và khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 60 km.

Tuy nhiên, các tổ hợp phòng không Ukraine đã nhiều lần rơi vào tình trạng quá tải và cạn kiệt đạn dược, nhiều khẩu đội cũng bị Nga tập kích và phá hủy. Nga còn liên tục nâng cấp tên lửa đạn đạo Iskander-M và triển khai "tên lửa xác sống" từ tổ hợp S-300, nhằm gây thêm khó khăn cho lưới phòng thủ của Ukraine.

Tướng Igor Romanenko, cựu phó tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, tháng 10/2025 tiết lộ tỷ lệ đánh chặn thành công của lá chắn Patriot đã giảm từ 42% xuống còn 6%, sau khi Nga điều chỉnh phần mềm để tên lửa Iskander-M và Kinzhal cơ động trong pha cuối.

