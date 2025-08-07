'Xinh tươi Việt Nam' - niềm tin vào thế hệ trẻ

Nhạc sĩ Hồng Thuận gửi gắm niềm tin thế hệ trẻ sẽ đưa đất nước phát triển, hội nhập quốc tế, trong "Xinh tươi Việt Nam".

MV ca khúc 'Xinh tươi Việt Nam' MV "Xinh tươi Việt Nam" do V.Music thể hiện. Video: T Production

Dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ca khúc Xinh tươi Việt Nam được nhiều người nhắc nhớ. Tại các chương trình kỷ niệm ngày lễ lớn, ca khúc được chọn như một gam màu sáng, mang sức sống, niềm tin. Trong khuôn khổ chương trình Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam hôm 7/6, các chiến sĩ công an biểu diễn nhảy dân vũ trên nền nhạc bài hát, nhiều khán giả hào hứng hát, vỗ tay theo giai điệu. Từ năm 2024, hãng hàng không quốc gia lựa chọn Xinh tươi Việt Nam làm ca khúc đại diện, phát khi hạ cánh.

Bài hát nằm trong album Việt Nam ngày mới của V.Music thực hiện năm 2010, thể hiện xúc cảm của những người trẻ về đất nước. Trong đó, Xinh tươi Việt Nam là ca khúc chủ đề, khắc họa hình ảnh cô gái yêu đời, yêu người, yêu đất nước, tự tin bước trên miền đất mới để hòa nhập với thế giới.

Tác giả Nguyễn Hồng Thuận lấy cảm hứng sáng tác từ những "điều cơ bản" của người Việt: "Tôi hình dung về nụ cười trên phố, tà áo trắng mỗi buổi chiều tan trường, những con người hiền hòa, mến khách và yêu cuộc sống. Tất cả hòa quyện thành một Việt Nam mới trong mắt bạn bè quốc tế".

Hồ Ngọc Hà hát 'Xinh tươi Việt Nam' Ca sĩ Hồ Ngọc Hà hát "Xinh tươi Việt Nam" ở chương trình "Tự hào Tổ quốc tôi" năm 2015. Video: YouTube Tổng hợp

Thiếu nữ trong ca khúc trẻ trung, rạng rỡ "đạp xe giữa phố đông" với "tà áo trắng bay bay", biểu tượng của tuổi học trò. Cô gái ấy đại diện cho lớp trẻ luôn yêu đời và ánh lên "ngàn muôn tia khát vọng", ẩn dụ ý chí, hoài bão vươn xa, khát khao cống hiến cho quê hương. Trong thời đại mới, phụ nữ Việt Nam vẫn giữ trọn cốt cách nhưng thêm phần năng động, bản lĩnh.

Câu hát: "Rồi mai đây em tung bay bay đến những chân trời xa/ Thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam" như lời nhắn nhủ dù có đi đâu, hãy luôn ghi nhớ, tự hào và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Hình ảnh "nụ cười luôn trên môi" gợi sự thân thiện, mến khách của người dân.

Nhạc sĩ cho biết hoàn thiện ca khúc trong hai ngày. Sau đó, anh dành một tuần để hướng dẫn các thành viên nhóm V.Music hát. Theo anh, nhiều năm về trước, những sản phẩm giải trí có nội dung về tình yêu mới được đầu tư nhiều để hướng đến giới trẻ, hiếm dự án về chủ đề "khó" như ca ngợi quê hương, Tổ quốc. Anh và công ty chủ quản lên ý tưởng, quyết tâm thực hiện. "Dự án và ca khúc Xinh tươi Việt Nam nói riêng là những nốt nhạc tươi đẹp nhất trong hành trình âm nhạc của tôi", Nguyễn Hồng Thuận nói.

Từ bản gốc của V.Music, nhiều cá nhân, tập thể hát lại ca khúc, tạo nhiều phiên bản múa, nhảy, biểu diễn tại trường học. Dưới phần bình luận MV, nhiều khán giả hồi tưởng thời học sinh. Tài khoản Hạnh Mai cho biết: "Thời học cấp ba, ngày nào ban phát thanh trường cũng được yêu cầu bật bài hát này vào giờ ra chơi. Mỗi lần nghe tôi lại thấy xúc động".

Nhạc sĩ Hồng Thuận nói hạnh phúc vì sức lan tỏa của tác phẩm. Theo anh, ngày nay, loạt dự án âm nhạc về chủ đề quê hương, đất nước ra mắt, các ca khúc cách mạng cũng được làm mới, nhạc trẻ Việt cần "tiên phong hun đúc lòng yêu nước cho thế hệ trẻ".

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Hồng Thuận sinh năm 1981 tại TP HCM, sáng tác từ năm 2005 đến nay. Anh từng đoạt giải Nhạc sĩ được yêu thích nhất tại Làn Sóng Xanh, giải Mai vàng 2008, giải Bài hát Việt của VTV. Nhạc sĩ nổi tiếng qua nhiều ca khúc "nói thay tiếng lòng" của phái nữ như Tình yêu diệu kỳ, Tìm lại giấc mơ, Điều ước giản dị, Tình yêu hoa gió, Vì anh là soái ca.

Châu Anh