Xím Vàng mùa lúa chín

Nằm ở độ cao gần 1.500 m, xã Xím Vàng cách trung tâm Bắc Yên khoảng 30 km, là nơi sinh sống của gần 600 đồng bào dân tộc H'Mông, cũng là một trong những địa phương có diện tích ruộng bậc thang lớn nhất, đẹp nhất của vùng cao Sơn La.

Theo nhiếp ảnh gia, tại các bản Xím Vàng, Sống Chống, Háng Chơ, du khách có thể chiêm ngưỡng những cánh đồng bậc thang trải dài đến chân trời.