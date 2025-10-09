Xén vòng xoay công trường Dân Chủ để làm metro Bến Thành - Tham Lương

Vòng xoay công trường Dân Chủ ở trung tâm TP HCM thu hẹp, mở thêm diện tích cho xe chạy, giúp giảm ùn tắc khi di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ xây dựng metro.

Vòng xoay tiếp giáp giữa quận 3 và 10 cũ hiện được xén một phần theo hướng đường Ba Tháng Hai rẽ phải sang Cách Mạng Tháng Tám, tạo thêm không gian cho xe chạy. Đây là khu vực đang tạm thời bị rào chắn để thi công di dời hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông...), chuẩn bị mặt bằng cho xây dựng ga ngầm Dân Chủ của tuyến Metro số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương.

Vòng xoay công trường Dân Chủ được xén một phần để mở thêm diện tích cho xe chạy, ngày 9/10. Ảnh: Hạ Giang

Đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM cho biết việc thu hẹp vòng xoay được Sở Xây dựng thành phố chấp thuận nhằm mở thêm diện tích cho xe chạy, hạn chế ùn tắc do đây là nút giao có mật độ xe rất lớn. Dự kiến, trong năm nay công tác di dời hạ tầng kỹ thuật cho tuyến metro sẽ hoàn tất, vòng xoay sẽ được tái lập lại.

Vòng xoay công trường Dân Chủ là một trong những nút giao lớn nhất trung tâm TP HCM, giao nhau giữa 6 đường: Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng Tám, Ba Tháng Hai, Lý Chính Thắng, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thượng Hiền. Tại khu vực này, TP HCM dự tính xây dựng cầu vượt thép, nhưng hiện chưa triển khai do chờ điều chỉnh để phù hợp tiến độ tuyến metro qua đây.

Trước đó, quá trình di dời, tái lập hạ tầng tầng kỹ thuật dọc tuyến metro đã được triển khai từ năm 2024. Ngoài khu vực vòng xoay Dân Chủ, 11 vị trí khác dọc tuyến cũng đang đồng loạt được thực hiện, nhằm chuẩn bị mặt bằng sạch thi công các gói thầu chính của dự án.

Hướng tuyến Metro Số 2. Đồ họa: Thanh Huyền

Metro Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11 km, tổng mức đầu tư gần 47.900 tỷ đồng, kết nối trung tâm thành phố với cửa ngõ Tây Bắc. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công vào cuối năm nay, đồng thời là tuyến đầu tiên được áp dụng các cơ chế đặc thù cho phát triển đường sắt đô thị. Trong 10 năm tới, TP HCM đặt mục tiêu xây dựng thêm 355 km metro, hiện mới có tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20 km, khai thác vào cuối 2024.

Giang Anh