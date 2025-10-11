Thầm thì Thầm thì
Xem phim người lớn có cải thiện kỹ thuật?
Thứ bảy, 11/10/2025, 20:12 (GMT+7)

Từng cấp cứu nhiều ca chấn thương nặng vì học theo phim người lớn, bác sỹ Phạm Quang Khải khẳng định porn là "sách giáo khoa lỗi".

