Xe tăng T-90M Nga được lắp 'giáp bồ công anh'

Phiên bản nâng cấp của "giáp lông nhím", được ví như hoa bồ công anh, xuất hiện trên xe tăng T-90M Nga nhằm cải thiện khả năng chống drone.

Hình ảnh được đăng trên mạng xã hội cuối tuần trước cho thấy xe tăng chủ lực T-90M Nga bên trong nhà kho, xung quanh là các bó kim loại được hàn lên khung thép và tạo thành cấu trúc giống hoa bồ công anh. Các khe hở cũng được phủ lưới thép chịu lực.

Đây được cho là biện pháp mới nhất nhằm bảo vệ khí tài Nga khỏi mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (drone) tự sát của Ukraine. Các búi kim loại sẽ làm vướng drone hoặc phá hỏng cánh quạt để ngăn chúng lao vào xe, đồng thời kích hoạt dây kíp ở mũi phi cơ và khiến đầu đạn phát nổ từ xa, hạn chế tối đa thiệt hại với giáp chính của xe.

Xe tăng T-90M được lắp giáp dạng bồ công anh trong ảnh đăng ngày 10/1. Ảnh: Telegraph

"Xe tăng T-90M nguyên bản có năng lực phòng vệ cao, nhờ giáp composite dày, kết hợp với giáp lồng và giáp phản ứng nổ. Khi kết hợp với giáp bồ công anh, T-90M sẽ sở hữu mạng lưới phòng vệ thụ động chống drone tốt nhất hiện nay", cây bút David Axe của tờ Euromaidan Press nhận định.

Bộ Quốc phòng Nga bình luận về hình ảnh, song cơ quan này gần đây đã đăng ký bằng sáng chế cho thiết kế trên.

Đây được cho là phiên bản nâng cấp của giáp dạng lông nhím, gồm các búi sợi kim loại hoặc thanh thép được hàn trực tiếp lên thân xe. Quân đội Nga bắt đầu triển khai xe tăng và thiết giáp mang "giáp lông nhím" từ tháng 5/2025, lực lượng Ukraine cũng sao chép phương pháp này sau vài tháng.

"Mọi thứ đều có thể đem ra thử nghiệm ở tiền tuyến, từ gai nhọn, xích, lồng sắt hay kết hợp tất cả, miễn là cứu được tính mạng binh sĩ. Lính Ukraine từng chế nhạo Nga vì gắn giáp lồng lên phương tiện quân sự và giờ họ cũng đang làm điều đó", chuyên gia vũ khí David Kirichenko viết trên tờ Forbes.

Dù vậy, giáp dạng bồ công anh cũng làm tăng khối lượng xe, ảnh hưởng tới khả năng cơ động trên chiến trường.

Thiết giáp M113 Ukraine lắp giáp lông nhím Thiết giáp M113 Ukraine lắp giáp lông nhím bị drone Nga phá hủy tại tỉnh Kharkov hồi tháng 10/2025. Video: Lostarmour

Phương pháp bảo vệ này cũng không giúp xe tăng trở nên bất khả xâm phạm. Lực lượng Ukraine có thể luồn drone xuống gầm xe tăng và tấn công phần giáp mỏng ở đây. Một phương án khác là dùng drone rải mìn chống tăng trên đường nhằm phục kích phương tiện.

Valerii Riabykh, biên tập viên chuyên trang quân sự Defense Express của Ukraine, cho rằng giáp bồ công anh không thể chống lại các vũ khí truyền thống như đạn pháo, đặc biệt là loại có độ chính xác cao. Dù vậy, Riabykh thừa nhận giáp bồ công anh vẫn giúp xe tăng Nga chống chịu drone tự sát, ít nhất là đến khi Ukraine "tìm ra bí quyết của lớp bảo vệ này hoặc phá vỡ được nó".

Phạm Giang (Theo Telegraph)