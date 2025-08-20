Xe tăng T-72 Nga sống sót sau khi 'hứng đòn từ 24 drone Ukraine'

Một xe tăng T-72 Nga dường như bị 24 drone Ukraine tập kích khi phá mìn mở đường ở tỉnh Zaporizhzhia, song vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ.

Hãng tin RIA Novosti hôm 19/8 công bố video cho thấy xe tăng chủ lực T-72 Nga trang bị bộ cày mìn đang chạy trên khu vực trống trải, xả khói ngụy trang để làm nhiệm vụ mở đường cho đồng đội tấn công cứ điểm Ukraine gần làng Malaya Tokmachka thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Trong quá trình này, chiếc T-72 liên tiếp hứng đòn từ thiết bị bay không người lái (drone) tự sát Ukraine, song vẫn tiếp tục di chuyển để tiếp cận phòng tuyến chống tăng của đối phương. Khi tới nơi, xe tăng Nga lao qua chướng ngại vật và kích nổ hàng loạt mìn chống tăng, tiếp tục cơ động thêm một đoạn trước khi xảy ra hàng loạt vụ nổ lớn.

Xe tăng T-72 Nga sống sót dù hứng 24 drone Ukraine Xe tăng Nga vượt qua bãi mìn và bị drone Ukraine tấn công liên tiếp trong video công bố ngày 19/8. Video: RIA Novosti

Chiếc T-72 thuộc biên chế Trung đoàn Bộ binh cơ giới Cận vệ số 70, đang tác chiến trong khu vực do cánh quân Dnepr phụ trách. Trung đoàn trưởng với hô hiệu Kabarda cho biết kíp T-72 đã vượt quãng đường 18 km dưới đòn tấn công liên tiếp của drone Ukraine.

"Quãng đường dài 18 km qua bãi mìn đã được dọn sạch, kíp xe hoàn thành 100% nhiệm vụ dù phải hứng đòn từ 24 drone tự sát của Ukraine", Kabarda cho biết.

Cả ba thành viên kíp xe đều sống sót và được trao thưởng sau khi trở về căn cứ. Trưởng xe có hô hiệu Surgut cho biết chiếc T-72 bị đứt xích bên phải do 3-4 quả mìn phát nổ liên tiếp ở cuối hành trình. Kíp lái cố gắng sơ tán xe tăng giữa làn khói dày đặc, sau đó trú ẩn trong vạt rừng gần nhất và được đồng đội sơ tán.

Phá mìn dọn đường là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà xe tăng và thiết giáp đối mặt trong xung đột Ukraine, do phương tiện phải di chuyển chậm theo lộ trình gần như cố định, có nguy cơ thành mục tiêu cho drone tự sát của đối phương.

Quân nhân Nga từ năm ngoái hàn giáp kín những xe tăng làm nhiệm vụ phá mìn mở đường. Loại giáp tự chế này được ví như "mai rùa", song đã phát huy hiệu quả thực tế khi vô hiệu hóa được nhiều loại drone của Ukraine.

Làng Malaya Tokmachka, tỉnh Zaporizhzhia. Đồ họa: RYV

Một trong những điểm yếu của các loại giáp bọc kín thân xe mà Nga đang dùng là làm giảm đáng kể độ cơ động, khả năng quan sát và xoay tháp pháo. Tuy nhiên, một số chuyên gia phương Tây đánh giá phương án này hợp lý do xe tăng làm nhiệm vụ phá mìn mở đường luôn phải di chuyển chậm, dễ trở thành mục tiêu của drone.

Một số xe tăng Nga gần đây còn được phủ kín bằng cáp thép để che các khe hở trên giáp mai rùa, trong khi phần mái được phủ các bó cáp kim loại dựng đứng. Lớp giáp tự chế này khiến nó được ví như "xe tăng quái vật" hoặc xe tăng "con nhím".

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, Zvezda, TASS)