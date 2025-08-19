Xe tăng, khí tài quân sự 'hành quân' trong đêm mưa Hà Nội

Hơn 21h, khối xe pháo quân sự chia làm hai đoàn rời Miếu Môn về trung tâm Hà Nội chuẩn bị cho đại lễ A80. Khối xe chia làm hai đoàn cơ động hành quân trong đêm. Đoàn đầu tiên gồm xe tăng bánh xích và thiết giáp bánh lốp theo trục đường Xuân Mai- Đại lộ Thăng Long - Sân vận động Mỹ Đình - Phạm Văn Đồng - Võ Chí Công - Cửa Bắc về Sở chỉ huy Bộ quốc phòng. Đoàn xuất phát sau gồm các xe pháo bánh lốp của lực lượng Hải quân và Phòng không Không quân từ Miếu Môn về Sân vận động Mỹ Đình rồi cơ động về trường đua F1.
Gần 23h, đoàn xe tăng thiết giáp đi qua cầu vượt Lê Quang Đạo, trời bắt đầu đổ mưa lớn.
Khoảng 23h10, đoàn xe về tới phố Yên Phụ sau hai tiếng di chuyển trên đường.
Xe tăng, thiết giáp được xe chuyên dụng chở tới đầu đường Nguyễn Tri Phương để tập kết tại Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. Lực lượng quân sự, công an tổ chức các chốt dọc đường đảm bảo cho đoàn xe lưu thông và hướng dẫn người dân đi lại.
Tăng thiết giáp về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. Video: Hoàng Phương
23h30, xe tăng bánh xích, thiết giáp bánh lốp đã về tới Sở chỉ huy.
Lực lượng kiểm tra phương tiện, dỡ bạt nguỵ trang và điều khiển xe cơ động về trụ sở.
Thiết giáp bánh lốp XCB-01 cơ động vào bên trong Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. Lực lượng xe pháo quân sự đã trải qua nhiều ngày luyện tập và 4 buổi tổng hợp luyện cùng các khối diễu binh, khối xe đặc chủng công an. Trước đó vào đêm 5/8, một số xe tăng, khí tài quân sự cũng đã cơ động từ Miếu Môn về Quảng trường Ba Đình huấn luyện chuẩn bị cho nhiệm vụ A80.
Trong khi đó, khối xe bánh lốp của lực lượng Hải quân, Phòng không Không quân xuất phát sau về tới Nhà điều hành trường đua F1 cạnh Sân vận động Mỹ Đình lúc 23h20.
Càng về khuya mưa càng nặng hạt, các xe nối đuôi nhau trên đường Lê Đức Thọ về khu tập kết. Khí tài đều được phủ bạt nguỵ trang.
Các khối xe di chuyển trong mưa lớn, trong khi các lực lượng quân sự, cảnh sát làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng mưa dịch chuyển từ Trung Bộ lên khiến tuần này miền Bắc sẽ mưa rất nhiều. Đặc biệt từ ngày 20 đến 23/8, vùng mưa sẽ mở rộng ra vùng núi và trung du phía Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu suy yếu từ áp thấp nhiệt đới.
Xe pháo phòng không của lực lượng Phòng không Không quân được phủ bạt nguỵ trang, có xe chuyên dụng kéo đi trong đêm.
Tên lửa phòng thủ bờ biển thuộc khối Tên lửa bờ của lực lượng Hải quân - một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển, bảo vệ các trung tâm kinh tế, căn cứ Hải quân, tuyến giao thông trên biển...
Gần 0h, xe quân sự chở theo dàn UAV những khí tài cuối cùng đi vào nơi tập kết.
Dự kiến hai buổi tổng hợp luyện tiếp theo sẽ diễn ra vào tối 21/8 và 24/8 tại Quảng trường Ba Đình trước khi sơ duyệt, tổng duyệt và đại lễ chính thức diễn ra. Diễu binh năm nay có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, khối xe pháo quân sự, trong đó có lực lượng tăng thiết giáp, mới trở lại đội hình. Diễu binh trên biển cũng lần đầu tiên được tổ chức tại Khánh Hòa, với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng và Quân khu 5.
Nhóm phóng viên