Xe tăng, khí tài quân sự 'hành quân' trong đêm mưa Hà Nội

Hơn 21h, khối xe pháo quân sự chia làm hai đoàn rời Miếu Môn về trung tâm Hà Nội chuẩn bị cho đại lễ A80. Khối xe chia làm hai đoàn cơ động hành quân trong đêm. Đoàn đầu tiên gồm xe tăng bánh xích và thiết giáp bánh lốp theo trục đường Xuân Mai- Đại lộ Thăng Long - Sân vận động Mỹ Đình - Phạm Văn Đồng - Võ Chí Công - Cửa Bắc về Sở chỉ huy Bộ quốc phòng. Đoàn xuất phát sau gồm các xe pháo bánh lốp của lực lượng Hải quân và Phòng không Không quân từ Miếu Môn về Sân vận động Mỹ Đình rồi cơ động về trường đua F1.

Gần 23h, đoàn xe tăng thiết giáp đi qua cầu vượt Lê Quang Đạo, trời bắt đầu đổ mưa lớn.