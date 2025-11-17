Quảng TrịTài xế xe đầu kéo tự ý mở rào chắn vượt qua cầu tràn A Rông, xã La Lay và bị dòng nước xiết cuốn mất tích, trưa 17/11.

Khoảng 12h, xe đầu kéo biển kiểm soát Huế chạy trên quốc lộ 15D hướng từ cửa khẩu quốc tế La Lay về nội địa. Khi đến cầu tràn A Rông, nước dâng khoảng một mét, chảy xiết, nhà chức trách đã rào chắn cấm phương tiện lưu thông.

Xe đầu kéo bị lũ cuốn Xe đầu kéo vượt rào chạy qua nước lũ. Video: Phạm Nhã

Khi nhân viên chốt trực đang ăn cơm trưa, tài xế tự ý tháo rào chắn, cho xe vượt qua cầu tràn. Xe chạy đến giữa cầu, bị nước lũ cuốn trôi về phía hạ lưu khoảng 30 m.

Lái xe ra khỏi cabin lên thành xe kêu cứu, ít phút sau đó thì lũ cuốn mất tích. Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Xe đầu kéo vượt qua cầu tràn nước lũ chảy xiết bị cuốn trôi. Ảnh: Văn Đỗ

Ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông, từ tối 15/11 đến sáng nay các tỉnh thành từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa to, phổ biến 250-350 mm. Riêng 12 giờ qua Quảng Trị mưa đặc biệt lớn, như Tà Rụt 541 mm, Đakrông 379 mm, Khe Sanh 372 mm, Hướng Phùng 273 mm.

Nước lũ đổ về khiến nhiều tuyến đường xã miền núi ngập lụt, chia cắt. Toàn tỉnh có 53 điểm ngập, chia cắt. Trong đó quốc lộ có ba điểm ngập 0,2-0,4 m; tỉnh lộ có 9 điểm ngập 0,5-6 m và 41 điểm đường liên xã ngập 0,5-1 m. 190 hộ với 644 người ở xã Hướng Hiệp và Nam Hải Lăng vùng thấp trũng ngập 0,2-1,2 m.

Quốc lộ 15D qua Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay và Đồn Biên phòng Ba Nang sạt lở khiến giao thông ách tắc.

Đắc Thành