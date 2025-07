Xe bọc thép, lội nước của Công an lần đầu luyện diễu binh

Khối xe phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn gồm xe chỉ huy điều hành tại hiện trường, xe chữa cháy tiêu chuẩn bố trí téc nước 4.000 lít, téc bọt 200 lít, máy bơm công suất lớn; xe thang vươn được độ cao 32 m, xoay 360 độ hỗ trợ chữa cháy tại các tòa nhà cao tầng.

Lực lượng Công an tham gia diễu binh còn có các khối An ninh, Cảnh sát, Gìn giữ hòa bình, Đặc nhiệm, Không quân công an... 61 khối tham gia diễu binh của Quân đội, Công an còn gần hai tháng tập luyện trước kỳ sơ duyệt, tổng duyệt và diễu binh chính thức vào ngày 2/9.