Xây dựng đề án tiền lương cán bộ, công chức sau tinh gọn bộ máy

Chính phủ giao Bộ Nội vụ xây dựng đề án tiền lương, phụ cấp cán bộ, công chức sau tinh gọn bộ máy, báo cáo cấp có thẩm quyền để áp dụng thống nhất toàn hệ thống chính trị.

Nhiệm vụ này được nêu trong Nghị quyết 268 ngày 3/9 của Chính phủ về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ Nội vụ cũng được giao phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng tiêu chuẩn cho từng vị trí việc làm để làm cơ sở tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ minh bạch, hiệu quả; đồng thời xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, pháp lý, công nghệ thông tin, quy hoạch.

Bộ Nội vụ cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế rà soát nhu cầu sử dụng viên chức ngành giáo dục, y tế địa phương, hướng dẫn tuyển dụng đúng số lượng từ năm học 2025-2026.

Theo Nghị quyết, đến nay 94.400 người đã có quyết định nghỉ việc trong lộ trình tinh gọn bộ máy; 81.400 trường hợp được trình và phê duyệt kinh phí, 75.700 người đã được giải quyết. Các địa phương cơ bản hoàn thành kiện toàn với 465 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 9.900 phòng chuyên môn cấp xã.

Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm hành chính công phường Thủ Đức, TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Đầu tháng 7, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tiếp tục sửa đổi, bổ sung chính sách tiền lương, phụ cấp trách nhiệm phù hợp với tổ chức mới. Hiện công chức vẫn hưởng lương theo hệ số nhân với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, mức thấp nhất khoảng 3,1 triệu và cao nhất 23,4 triệu đồng/tháng, chưa gồm phụ cấp.

Nghị quyết 27 năm 2018 của Trung ương đặt mục tiêu áp dụng chế độ tiền lương mới từ 1/7/2021, song do ảnh hưởng dịch Covid-19 và khó khăn kinh tế, lộ trình bị lùi lại. Quốc hội sau đó quyết định trả lương theo vị trí việc làm từ 1/7/2024, nhưng do nhiều bất cập phát sinh nên cơ chế này chưa thể áp dụng ngay. Thay vào đó, Quốc hội thông qua việc tăng 30% lương cơ sở, từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 7/2024.

Theo Bộ Nội vụ, đây là bước đệm để cải cách tiền lương. Chính sách mới sẽ hướng tới trả lương gắn với vị trí việc làm, kết quả đầu ra, tham chiếu theo thu nhập khu vực tư cho các vị trí tương đương, nhằm bảo đảm đời sống cán bộ, hạn chế tiêu cực, chảy máu chất xám và thu hút nhân tài.

Vũ Tuân