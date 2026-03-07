Xavi từ chối dẫn dắt Morocco tại World Cup 2026

Liên đoàn bóng đá Morocco muốn huyền thoại Xavi Hernandez dẫn dắt đội tuyển nước này dự World Cup 2026 sau khi Walid Regragui từ chức, nhưng không đạt thỏa thuận.

Theo báo Tây Ban Nha Marca, Liên đoàn bóng đá Morocco xem Xavi là ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia trước World Cup 2026.

Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận vì vấn đề thời điểm. Xavi được cho là không muốn bắt đầu một dự án mới chỉ vài tháng trước khi giải đấu lớn khởi tranh. Dù vậy, khả năng ông dẫn dắt Morocco trong tương lai vẫn được để ngỏ, tùy thuộc vào kết quả của đội tuyển này tại World Cup 2026.

HLV Xavi trong buổi họp báo tại Ciutat Esportiva Joan Gamper, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 25/4/2024. Ảnh: Reuters

Xavi vẫn tự do từ khi bị Barca sa thải hồi tháng 5/2024. Trong thời gian nắm quyền tại Camp Nou, HLV người Tây Ban Nha trải qua 141 trận, với 29 thua, 24 hòa, 88 thắng, đạt tỷ lệ thắng 62,41% và đoạt hai danh hiệu là La Liga và Siêu Cup Tây Ban Nha.

Khi còn thi đấu chuyên nghiệp, Xavi gắn bó với Barca 24 năm, đoạt 25 danh hiệu trong đó có bốn Champions League. Ông cũng là trụ cột hàng tiền vệ của Tây Ban Nha thời hoàng kim, đoạt hai Euro và một World Cup.

Đồng đội cũ của Xavi, cựu tiền vệ Andres Iniesta cũng được cho là nằm trong danh sách cân nhắc cho vai trò Giám đốc thể thao của đội tuyển Morocco trong tương lai, dù liên đoàn này chưa xác nhận chính thức.

HLV Walid Regragui được các thành viên tuyển Morocco tung hô sau khi thắng Bồ Đào Nha 1-0 tại tứ kết World Cup 2022. Ảnh: FRMF

Trong buổi họp báo muộn tối 5/3, chưa đầy 100 ngày trước khi World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, Walid Regragui xác nhận từ chức HLV tuyển Morocco. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Morocco Fouzi Lekjaa cũng xuất hiện tại buổi họp báo, nơi đồng thời được xem như lời tri ân dành cho nhà cầm quân 50 tuổi.

"Đội tuyển cần một gương mặt mới, nguồn năng lượng mới và một góc nhìn khác từ HLV mới", Regragui nói. "Tôi nghĩ đội cần một luồng sinh khí mới trước World Cup, một tầm nhìn mới để tiếp tục tiến bộ. Quyết định ra đi của tôi là một phần trong quá trình phát triển của đội".

Regragui từng đưa Morocco vào bán kết World Cup 2022 - thành tích tốt nhất lịch sử của một đội tuyển châu Phi. Tuy nhiên, ông hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi đội tuyển không thể vô địch Cup châu Phi trên sân nhà hồi tháng 1.

Chủ tịch Lekjaa cho biết Mohamed Ouahbi - người vừa dẫn dắt tuyển Morocco U20 vô địch World Cup - sẽ kế nhiệm Regragui. Đây là lần đầu tiên HLV 49 tuổi mang hai quốc tịch Bỉ - Morocco dẫn dắt một đội tuyển cấp độ quốc gia.

"Tôi không đến đây để xây dựng lại từ đầu, bởi nền tảng đã sẵn sàng. Nhiệm vụ của tôi là tiếp tục duy trì thành tích", Ouahbi nói, và xác nhận trợ lý của ông sẽ là Joao Sacramento, cựu trợ lý tại PSG và từng làm việc cùng Jose Mourinho ở Roma và Tottenham.

Trên mạng xã hội X, đội trưởng Morocco Achraf Hakimi ca ngợi Regragui, cho rằng khả năng lãnh đạo, đam mê và tầm nhìn của ông đã truyền cảm hứng không chỉ cho các cầu thủ mà còn cho cả đất nước.

Morocco hiện đầu tư hàng tỷ USD vào cơ sở hạ tầng thể thao với tham vọng trở thành cường quốc bóng đá. Quốc gia này sẽ đồng đăng cai World Cup 2030 cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đồng thời kỳ vọng tổ chức trận chung kết tại sân Hassan II - dự kiến trở thành sân bóng lớn nhất thế giới với sức chứa 115.000 chỗ khi hoàn thành năm 2028.

Morocco sẽ đá giao hữu với Ecuador ngày 27/3 và Paraguay ngày 31/3 trước khi dự World Cup 2026. Tại giải đấu này, họ nằm ở bảng C cùng Brazil, Haiti và Scotland.

Hồng Duy (theo ESPN, Marca)