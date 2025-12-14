Xạ thủ Phạm Quang Huy thua sốc ở SEA Games 33

Thái LanNhà vô địch ASIAD 19 Phạm Quang Huy bị loại sớm ở chung kết nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi cá nhân nam tại SEA Games 33, chiều 14/12.

Bước vào SEA Games 33 với vị thế đương kim vô địch Asiad 19, Phạm Quang Huy được đặt nhiều kỳ vọng ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam - đúng nội dung anh đã chinh phục châu lục. Tuy nhiên, sức ép thành tích khiến xạ thủ sinh năm 1996 không thể hiện được phong độ tốt nhất.

Ngay từ vòng loại diễn ra buổi sáng, Quang Huy đã thi đấu thiếu ổn định. Anh chỉ đạt 575 điểm sau 60 viên đạn, xếp thứ năm trong số các VĐV tranh tài, vừa đủ giành suất vào chung kết.

Tại chung kết đầu giờ chiều, Quang Huy khởi đầu không như mong đợi. Những điểm số thấp ở các lượt đầu khiến anh gặp bất lợi và dần chịu áp lực tâm lý. Sau 12 lượt bắn đầu tiên, xạ thủ Việt Nam chỉ đạt 115,3 điểm, trở thành người đầu tiên bị loại trong nhóm tám VĐV góp mặt ở chung kết.

Ngay sau đó, đồng đội Nguyễn Đình Thành cũng dừng bước ở vị trí thứ bảy, khiến bắn súng Việt Nam không giành được huy chương ở nội dung được kỳ vọng nhất.

Chia sẻ sau chung kết, Quang Huy thừa nhận anh chưa thể hiện được khả năng tốt nhất. "Các VĐV khác bắn rất tốt trong chung kết. Tôi chưa làm được như mong muốn, điểm số thấp hơn so với những lần chung kết trước nên cũng khá đáng tiếc", Huy nói.

Xạ thủ 29 tuổi cho rằng yếu tố tâm lý và áp lực từ khán đài là điều khó tránh. Theo anh, sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả có ảnh hưởng nhất định, nhưng đó là điều VĐV phải chấp nhận và xem như một phần của cuộc thi đấu. "Ở chung kết, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Có những VĐV đạt kỷ lục ở vòng tiêu chuẩn nhưng vẫn bị loại sớm", Quang Huy chia sẻ thêm.

Đánh giá về kết quả chung cuộc, HLV Trần Quốc Cường cho rằng đội tuyển bắn súng nữ đã hoàn thành nhiệm vụ với hai HC vàng ở nội dung cá nhân và đồng đội, dù điểm số chưa đạt như kỳ vọng do áp lực thành tích. Trong khi đó, nội dung súng ngắn hơi nam đơn là điều đáng tiếc nhất.

"Chúng tôi rất kỳ vọng Quang Huy, nhưng việc mất điểm ngay ở những viên đầu trong chung kết khiến em bị tụt lại quá xa. Đây là kết quả bất ngờ, không ai nghĩ Huy sẽ là người bị loại đầu tiên", HLV Trần Quốc Cường nói.

Theo ông, Indonesia đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt ở nội dung súng ngắn, trong khi các đội như Malaysia hay Thái Lan cũng bám sát Việt Nam ở nội dung cá nhân. "Chỉ tiêu đặt ra là HC vàng. Kỷ lục chỉ mang ý nghĩa tô điểm thêm thành tích, còn không có HC vàng thì chưa thể xem là hoàn thành nhiệm vụ", ông Cường nhấn mạnh.

Dù vậy, SEA Games 33 vẫn chưa khép lại với Quang Huy. Ngày 15/12, anh sẽ tiếp tục thi đấu ở nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp, sát cánh cùng Trịnh Thu Vinh. Ban huấn luyện kỳ vọng bộ đôi này sẽ giữ được sự bình tĩnh và tận dụng thế mạnh để hướng tới mục tiêu giành huy chương.

Quang Huy sinh năm 1996, được xem là ngôi sao mới của bắn súng Việt Nam. Anh là con trai cặp vợ chồng xạ thủ nổi tiếng Việt Nam Phạm Cao Sơn - Đặng Thị Hằng. Ở ASIAD năm 2023, anh giành tấm HC vàng bắn súng đầu tiên cho Việt Nam ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam, bên cạnh HC đồng 10 m súng ngắn hơi nam đồng đội.

