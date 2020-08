WHO kêu gọi chấm dứt 'chủ nghĩa dân tộc vaccine'

Giám đốc WHO cho biết tình trạng các nước đặt lợi ích riêng lên trên hết trong việc đảm bảo nguồn cung vaccine Covid-19 khiến đại dịch tồi tệ hơn.

"Việc chia sẻ nguồn cung ứng hữu hạn một cách có chiến lược trên phạm vi toàn cầu thực sự là vì lợi ích của mỗi quốc gia. Không ai được an toàn cho đến khi tất cả an toàn", giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến hôm nay, kêu gọi chấm dứt "chủ nghĩa dân tộc vaccine".

Nội dung chính của cuộc họp báo là về những trở ngại hậu cần mà WHO phải đối mặt trong 8 tháng qua. Tedros cho biết Covid-19 đặt ra một trong thử thách hậu cần khó khăn nhất đối với WHO, khi nhu cầu về nguồn cung vật tư y tế tăng lên nhanh chóng khắp toàn cầu.

Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, hôm 3/7. Ảnh: Reuters.

"Các nhà sản xuất ở vài quốc gia chủ chốt bị đặt dưới lệnh phong tỏa. Vận tải hàng không, con đường để chuyển vật tư đi khắp thế giới, dần sụp đổ. Một số quốc gia quyết định hạn chế xuất khẩu. Vài trường hợp trưng dụng nguồn vật tư quan trọng vì mục đích quốc gia. Chủ nghĩa dân tộc trong chuỗi cung ứng đã khiến đại dịch trầm trọng thêm, là một trong những lý do dẫn tới thất bại toàn diện của chuỗi cung ứng toàn cầu", ông Tedros phát biểu.

Theo giám đốc WHO, dù các lãnh đạo mong muốn bảo vệ người dân của họ, đại dịch này cần tới phản ứng tập thể. "Khi những phương pháp chẩn đoán, thuốc và vaccine mới giúp chống lại đại dịch được triển khai, điều quan trọng là các quốc gia không được lặp lại sai lầm. Chúng ta cần tránh chủ nghĩa dân tộc vaccine", ông nói.

Tedros cho biết ông đã gửi thư tới tất cả thành viên của WHO, đề nghị họ tham gia nỗ lực đa phương nhằm phát triển vaccine Covid-19 có tên COVAX. "Đây là cơ chế quan trọng trong việc cùng chia sẻ nguồn cung và rủi ro đối với nhiều loại vaccine", giám đốc WHO giải thích.

Bình luận của WHO được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia đang chạy đua phát triển vaccine phòng chống Covid-19, loại vaccine mà hàng tỷ người đang có nhu cầu sử dụng. Nga hôm 11/8 phê duyệt một loại vaccine do nước này phát triển có tên "Sputnik V", dù chưa tiến hành thử nghiệm Giai đoạn ba, và cho biết nhiều quốc gia đã đặt hàng.

Trung Quốc cũng vừa cấp bằng sáng chế vaccine Covid-19 đầu tiên cho công ty dược phẩm sinh học CanSino, với loại vaccine tên Ad5-nCoV. Theo tài liệu từ Cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc, vaccine này có thể được sản xuất đại trà trong thời gian ngắn nếu dịch bùng phát.

Ánh Ngọc (Theo Reuters, WHO)