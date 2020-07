WHO ghi nhận ngày tăng ca nCoV kỷ lục

Tổ chức Y tế Thế giới hôm 24/7 ghi nhận 284.196 ca nhiễm nCoV mới trên toàn cầu trong 24 giờ, cao nhất kể từ khi dịch xuất hiện.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo con số kỷ lục trong báo cáo hàng ngày được đăng hôm nay. Ngày tăng ca nhiễm kỷ lục do WHO ghi nhận trước đó là 18/7 với 259.848 ca.

Thêm 9.753 người chết vì Covid-19 trong 24 giờ qua, mức cao nhất được báo cáo kể từ ngày 30/4. Số ca tử vong trung bình mỗi ngày trong tháng 7 là 5.000, so với mức 4.600 trường hợp/ngày hồi tháng trước.

5 quốc gia có đà tăng số ca tử vong cao nhất là Peru, Brazil, Mỹ, Mexico và Ấn Độ với lần lượt 3.876, 1.284, 1.074, 790 và 740 người chết được ghi nhận trong 24 giờ.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại Kolkata, Ấn Độ, hôm 23/7. Ảnh: AFP.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 4,2 triệu ca nhiễm và hơn 148.000 người chết. California là bang báo cáo nhiều ca nhiễm nhất với hơn 435.000 ca và liên tục ghi nhận ngày tăng ca tử vong kỷ lục. Một nửa số ca tử vong ở California là tại hạt Los Angeles.

Nhiều bang dừng hoặc rút lại kế hoạch tái mở cửa khi ca nhiễm tăng mạnh trở lại. Lệnh bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường đã được áp dụng tại hàng loạt địa phương. Thị trưởng thủ đô Washington Muriel E. Bowser ngày 22/7 ra lệnh người từ hai tuổi trở lên phải đeo khẩu trang khi rời nhà và nhiều khả năng tiếp xúc với người khác.

Số người nhiễm nCoV tại Brazil tăng gấp đôi trong chưa đầy một tháng và vượt con số hai triệu hôm 16/7. Nước này báo cáo gần 40.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, nhưng giới chuyên gia cho rằng số ca nhiễm ở Brazil có thể cao hơn nhiều do xét nghiệm hạn chế.

Ấn Độ hôm 17/7 trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới có hơn một triệu ca nhiễm, chỉ xếp sau Mỹ và Brazil. Nhiều nhà khoa học cảnh báo nước này còn cách đỉnh dịch đến vài tháng.

213 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận gần 16 triệu ca nhiễm và hơn 641.000 ca tử vong do nCoV, trong khi gần 9,7 triệu người đã bình phục.

Vũ Anh (Theo Reuters)