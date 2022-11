Là ca khúc của World Cup 1994 nhưng nhiều năm nay, sức lan tỏa của "We Are the Champions" vượt ra ngoài giải đấu.

Bài hát ra mắt năm 1977, nằm trong album News of the World của nhóm nhạc Queen. 17 năm sau, nhạc phẩm được sử dụng là bài hát chính thức của kỳ World Cup 1994 ở Mỹ. Với giai điệu hào hùng, ca từ giàu ý nghĩa, We Are the Champions đã làm thổn thức trái tim người hâm mộ thời bấy giờ. Đến nay, sau hơn 40 năm, giai điệu bài hát vẫn vang lên ở nhiều sự kiện lớn, nhất là mỗi mùa World Cup.

'We are the champions' - ca khúc gắn với kỳ World Cup 1994 Queen hát "We Are the Champions". Video: Youtube Queen Official

We Are the Champions mở đầu với những tiếng piano dìu dặt trên nền giai điệu jazz. Phần điệp khúc - linh hồn của bài hát - hòa quyện giữa tiếng dương cầm và trống, guitar bass, với những nốt cao vút.

"I've paid my dues

Time after time

I've done my sentence

But committed no crime

And bad mistakes

I've made a few

I've had my share of sand

Kicked in my face

But I've come through

We are the champions, my friends

And we'll keep on fighting till the end

We are the champions

We are the champions

No time for losers'

Cause we are the champions of the World"

"Ta đã trả nợ đời

Hết lần này đến lần khác

Ta đã lĩnh bản án

Dù chẳng có tội tình gì

Và những sai lầm tồi tệ

Ta đã phạm phải

Ta phải hứng chịu những nắm cát

Ném thẳng vào mặt

Nhưng ta đã vượt qua

Chúng ta là những nhà vô địch, bạn tôi ơi

Và chúng ta sẽ chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng

Chúng ta là những nhà vô địch

Chúng ta là những nhà vô địch

Thời gian không dành cho những kẻ thất bại

Vì chúng ta là những nhà vô địch của thế giới này"

'We are the champions' - ca khúc gắn với kỳ World Cup 1994 "We Are the Champions" xuất hiện trong một cảnh phim "Glee". Video: Youtube Music of Glee

We Are the Champions nói về cách con người vượt qua những thử thách, nghịch cảnh. Thủ lĩnh Freddie Mercury của nhóm từng nói: "Tôi nghĩ về bóng đá khi sáng tác, tôi muốn có một bài hát chung vui, thứ gì đó mà người hâm mộ dễ nhớ. Tất nhiên, tôi muốn ca khúc tinh tế hơn là một bài cổ vũ bóng đá thông thường".

Năm 2003, Brian May cho biết: "Tôi cảm thấy bài hát có sắc thái ngạo mạn khi lần đầu tiên Freddie hát cho chúng tôi nghe. Có một sự ngạo mạn không nhân nhượng trong Freddie, đó chính là niềm tin của anh ấy và anh đã hát lên niềm tin đó". Còn tay guitar bass John Deacon gọi We Are the Champions là "một trong những bài hát hay nhất của chúng tôi".

Nhiều fan cho rằng Freddie Mercury đã gửi gắm trong bài hát ngụ ý về hành trình khó khăn mà anh đối mặt khi công khai là người đồng tính ở thời điểm đó. Tuy nhiên, nghệ sĩ chưa từng xác nhận thông tin này. Cũng trong năm 1977, tay trống của nhóm - Brian May - đã viết bài We Will Rock You - như một lời đáp dành cho We Are the Champions. Hai ca khúc là biểu tượng trong văn hoá đại chúng, giúp Queen trở thành huyền thoại.

Nhạc phẩm nổi tiếng ở Mỹ sau World Cup 1994, từng xuất hiện trong nhiều bộ phim như The mighty ducks, The Big Bang theory, Glee, Revenge of the Nerds... Các tay đua xe Fernando Alonso và Jenson Button đã hát ca khúc khi lần lượt giành chiến thắng trong các sự kiện lớn năm 2005 và 2009.

Năm 2011, một nghiên cứu khoa học của Tiến sĩ Daniel Mullensiefen, Đại học London, kết luận rằng We Are the Champions là "bài hát hấp dẫn nhất từ trước đến nay". Donald Trump đã sử dụng bản nhạc khi vận động tranh cử cho ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2016.

Queen hát ủng hộ y bác sĩ chống Covid Video "We Are the Champions" phiên bản mới của Queen, Adam Lambert hát chính. Video: Youtube Queen Official

Năm 2020, Queen thực hiện phiên bản mới của ca khúc để gây quỹ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Video được quay bằng điện thoại, tập hợp hình ảnh các y bác sĩ, nhân viên y tế ở London, Cornwall (Anh) và Los Angeles (Mỹ) làm việc trong thời dịch. Dù đối mặt nhiều khó khăn, họ giữ tinh thần lạc quan. Họ tặng hoa cho bệnh nhân, nhảy múa trong giờ giải lao. Một y tá cầm bảng chữ ghi thông điệp: "Chúng tôi đang chiến đấu với Covid-19". Nhiều người lớn, em nhỏ giơ biểu ngữ "Cảm ơn", "Giữ an toàn, mạnh khỏe nhé". Brian May, tay trống Roger Taylor của nhóm Queen và Adam Lambert cùng hát và thu âm tại nhà.

Thanh Thanh (theo Billboard)