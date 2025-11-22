Vượt nước xoáy, giải cứu người ở rốn lũ Hòa Thịnh

Đăk LăkĐang cứu hộ ở Tuy Hoà, nhận tin rốn lũ Hoà Thịnh thất thủ, nhóm cứu hộ Mân Côi vượt dòng nước xoáy giải cứu người dân mắc kẹt suốt nhiều ngày.

Anh Đậu Văn Mân, 33 tuổi, trưởng nhóm Mân Côi (đến từ Hà Tĩnh), cho biết trưa qua nhóm quyết định lên đường ứng cứu và mang theo nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân xã Hòa Thịnh, cách Tuy Hòa hơn 20 km.

Với địa hình dạng "lòng chảo", bao quanh bởi nhiều sông suối, hồ thủy lợi, khu vực này trở thành một trong những điểm ngập sâu nhất tỉnh. Bốn thuyền cứu hộ với 10 thành viên Mân Côi, chất đầy mì tôm, bánh ngọt, nước suối... chia hướng chạy thẳng vào những khu bị cô lập.

Nhiều khu vực ở xã Hoà Thịnh bị lũ bao vây, chiều 21/11. Ảnh: Thái An

Khi đoàn tới nơi, trời vẫn mưa to, cả vùng chỉ còn mênh mông màu bạc của nước lũ. Mực nước đã hạ nhẹ, nhưng khi vào đến ấp Hòa Mỹ, người dân vẫn phải đứng trên mái nhà hoặc tầng hai kêu cứu, xin lương thực. Những thôn xóm tan hoang, thuyền cứu hộ liên tục lách qua bụi tre, gốc cây, cột điện gãy đổ để tiếp cận người trên mái nhà đang cố vẫy tay ra hiệu.

"Nhiều hoàn cảnh thương tâm lắm. Một số người sợ chúng tôi không nhìn thấy nên cứ đưa áo, đưa khăn ra hiệu, thậm chí bơi ra để nhận đồ", anh Mân kể.

Đi sâu vào vùng ngập, nhiều thành viên trong đoàn xót xa khi chứng kiến một số trường hợp tử vong, gia đình phải chờ nước rút mới có thể lo hậu sự. Dù đau lòng, đoàn chỉ kịp để lại lương thực, sau đó lại khẩn trương rời đi để cứu tiếp những nhà đang chờ.

Canô nhóm Mân Côi tiến vào xã Hòa Thịnh chiều 21/11. Ảnh: Văn Mân

Do không quen địa bàn, nước chảy xiết và mưa lớn, việc cứu hộ tại Hòa Thịnh đặc biệt gian nan, nhất là vào ban đêm. Sóng điện thoại gần như không có, Internet chập chờn khiến liên lạc nội bộ rất khó. "Chỉ cần một thành viên chưa kịp quay về điểm tập kết là tất cả đều đứng ngồi không yên", anh Mân nói.

Nhiều nhóm tình nguyện từ địa phương khác cũng phải bỏ cuộc khi nước lên quá lớn, có nơi 4-5 m, sóng mạnh. Một số thuyền cố vượt qua đoạn nước xoáy để tiến vào Hòa Thịnh nhưng không được, đành quay lại địa điểm khác chờ nước rút.

Cano chạy giữa biển nước vào xã Hòa Thịnh, chiều 21/11. Ảnh: Trung Đào

Chiều qua, nhận thấy nước đang rút dần, nhóm Tư Nhà Bè (Quy Nhơn) huy động 4 môtô lội nước vào Hòa Thịnh. Anh Trần Chiến, thành viên nhóm, nói đã có gần 50 người tình nguyện vào Phú Yên ba ngày nay để thực hiện cứu hộ. "Lực lượng đông mới thay phiên nhau được vì công việc cực kỳ mất sức", anh Chiến chia sẻ.

Theo anh Chiến, địa bàn ngập sâu lại đúng thời điểm nước rút nên dòng chảy rất mạnh, việc tiếp cận từng nhà gặp nhiều trở ngại. Tối qua, nhóm tìm thấy một căn nhà nơi hai ông bà cùng cháu nhỏ mắc kẹt hai ngày liền, không còn lương thực.

"Người chồng bị tai biến, con gái đi làm xa. Khi thấy chúng tôi, người vợ bật khóc", anh kể.

Vượt 'nước xoáy' cứu hộ rốn lũ Hòa Thịnh Nhóm Tư Nhà Bè cứu kịp thời 2 bà ngoại trong căn nhà ở Hòa Thịnh, tối 21/11. Video: Tư Nhà Bè

Ngoài các nhóm thiện nguyện, chính quyền cũng tăng cường lực lượng. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đăk Lăk chạy xuồng máy, ca nô để tiếp cận người dân. Khi vào những điểm cô lập, cảnh sát phát hiện nhiều người phải leo lên ngọn cây để tránh lũ, liền tiếp cận và đưa từng người xuống xuồng. Có nơi, lực lượng phải dỡ ngói mái nhà, đưa từng tốp dân ra ngoài an toàn.

Chiều và tối qua, hàng trăm người đã được các lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, hỗ trợ thực phẩm, chăm sóc y tế sau ba ngày bị cô lập hoàn toàn.

Ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, cho biết sáng nay nước đã rút gần hết và "không còn người dân nào bị mắc kẹt trong vùng lũ". Những ngày trước đó, chính quyền đã tổ chức sơ tán nhiều hộ ở khu vực ngập sâu, đưa về trụ sở xã hoặc trường học để tránh trú tạm thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk Tạ Anh Tuấn cho biết đến tối trước, mưa lũ làm 27 người chết và 8 người mất tích. Lực lượng quân đội, công an và các nhóm cứu hộ xã hội vẫn tiếp tục hỗ trợ người dân, đặc biệt ở những nơi nước còn cao. Ông cũng bác bỏ thông tin xã Hòa Thịnh xảy ra "sập nhà lầu, hàng trăm người chết", khẳng định đây là "tin giả, sai sự thật".

Sáng 22/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mưa lũ đã làm 55 người chết, tăng 10 người so với chiều qua, tất cả đều ở Đăk Lăk. Ngoài địa phương này ghi nhận 27 ca tử vong, Khánh Hòa 14, Gia Lai, Lâm Đồng mỗi nơi 5 người, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai người. Hiện còn 13 người mất tích, tăng 4 người.

Mưa lũ đã làm 946 nhà bị hư hỏng, chủ yếu ở Lâm Đồng với gần 780 nhà và hiện còn gần 28.500 nhà bị ngập tập trung ở Đăk Lăk gần 11.600 nhà, Khánh Hòa gần 10.400 nhà và Gia Lai 6.500 nhà.

Phước Tuấn - Trường Hà - Phạm Linh