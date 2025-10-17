Thứ sáu, 17/10/2025, 10:49 (GMT+7)
Vượt ngục không dấu vết
Năm 2010, toàn bộ ba lớp cửa kiên cố của trại tạm giam Vĩnh Phúc đều bị mở, nhưng không hề có dấu vết cạy phá.
00:00
00:00/00:00
Năm 2010, toàn bộ ba lớp cửa kiên cố của trại tạm giam Vĩnh Phúc đều bị mở, nhưng không hề có dấu vết cạy phá.
Bạn thấy trải nghiệm của mình thế nào? Hãy cho chúng tôi biết để VnE-GO phục vụ bạn tốt hơn
Email sẽ được bảo mật, chúng tôi chỉ sử dụng để liên lạc khi cần tìm hiểu thêm thông tin về góp ý của bạn
Khi gửi, bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của VnExpress.
Form này được bảo vệ bởi reCAPTCHA