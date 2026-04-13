VTV mua bản quyền World Cup 2026

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) xác nhận sở hữu bản quyền truyền thông World Cup 2026, trở thành đơn vị phát sóng chính thức của giải đấu trên toàn bộ nền tảng trong lãnh thổ.

Theo thông báo, nhà đài nắm giữ hệ thống quyền truyền thông đầy đủ, gồm truyền hình, phát thanh, internet, thiết bị di động và quyền trình chiếu công cộng. Người hâm mộ trong nước có thể theo dõi World Cup 2026 qua nhiều hình thức khác nhau, từ xem trực tiếp trên tivi, nền tảng số đến các điểm xem tập trung được cấp phép.

World Cup 2026 có quy mô lớn nhất lịch sử, với 48 đội tuyển và 104 trận đấu, diễn ra tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico, từ 11/6 đến 19/7. Theo Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), đã có khoảng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền phát sóng sự kiện này.

VTV công bố bản quyền phát sóng World Cup 2026.

Tại Việt Nam, toàn bộ 104 trận đấu, cùng lễ khai mạc, bế mạc và các chương trình tổng hợp sẽ được phát sóng trực tiếp trên hệ thống kênh của đài. Ngoài các trận đấu, nhà đài dự kiến sản xuất thêm 9 chương trình đồng hành, phát ở nhiều khung giờ trong ngày, nhằm cung cấp thông tin trước, trong và sau trận.

Khán giả có thể xem qua các hạ tầng truyền hình phổ biến như mặt đất, cáp, vệ tinh hoặc IPTV. Bên cạnh đó, đài cũng phân phối nội dung trên nền tảng số. Người dùng có thể xem trực tiếp, xem lại hoặc lựa chọn video theo yêu cầu trên internet và thiết bị di động. Nội dung sẽ được mở rộng trên các nền tảng mạng xã hội theo thỏa thuận với FIFA, giúp khán giả dễ tiếp cận các trích đoạn đáng chú ý hoặc chương trình đồng hành.

VTV là đơn vị duy nhất tại Việt Nam nắm quyền trình chiếu công cộng. Điều này đồng nghĩa các hoạt động như tổ chức xem bóng đá tại fan zone, nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim hoặc địa điểm công cộng đều phải do đài tổ chức hoặc được cấp phép.

Giải diễn ra vào mùa hè nhưng được tổ chức tại khu vực Bắc Mỹ, nên nhiều trận rơi vào khung giờ đêm hoặc sáng theo giờ Hà Nội, từ 23h tối hôm trước đến 11h sáng hôm sau. Trận khai mạc sẽ diễn ra giữa Mexico và Nam Phi lúc 2h sáng 12/6, giờ Hà Nội.

Xuân Bình