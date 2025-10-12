VnExpress Hôm nay VnExpress Hôm nay
Vớt vát tài sản giữa bùn đất
Chủ nhật, 12/10/2025, 06:36 (GMT+7)

Vớt vát tài sản giữa bùn đất

Nước rút, chị Cẩm Tú ở Thái Nguyên bới trong bùn đất được vài chiếc bát ăn cơm, gom lại mấy con gà chết để làm thịt, nhặt nhạnh đồ đạc để bắt đầu lại.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Thanh Hoa - Quảng Hường

Xem tiếp

×
Vớt vát tài sản giữa bùn đất