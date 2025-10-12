Chủ nhật, 12/10/2025, 06:36 (GMT+7)
Vớt vát tài sản giữa bùn đất
Nước rút, chị Cẩm Tú ở Thái Nguyên bới trong bùn đất được vài chiếc bát ăn cơm, gom lại mấy con gà chết để làm thịt, nhặt nhạnh đồ đạc để bắt đầu lại.
