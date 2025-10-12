Vớt vát tài sản giữa bùn đất

Nước rút, chị Cẩm Tú ở Thái Nguyên bới trong bùn đất được vài chiếc bát ăn cơm, gom lại mấy con gà chết để làm thịt, nhặt nhạnh đồ đạc để bắt đầu lại.