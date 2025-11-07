Võ Tấn Phát - cây hài đa năng

Với Võ Tấn Phát, bước ngoặt sự nghiệp là khi anh tự sản xuất web drama đầu tay - Gia đình Cục Súc. Phim khai thác tiếng cười bình dân, xoay quanh cuộc sống vợ chồng hành nghề buôn ve chai - Bảy Cục (Võ Tấn Phát), Bảy Súc (Minh Dự) - cùng hai con nhỏ. Dài 11 tập, phim đạt trung bình hàng chục triệu lượt xem mỗi tập trên YouTube, liên tiếp vào top video thịnh hành.

Dù vậy, phim nhận nhiều lời chê vì gây cười kém duyên, lạm dụng các phân cảnh bạo lực gia đình. Diễn viên cho biết rút kinh nghiệm, lắng nghe những phê bình từ khán giả, tiết chế tình huống hài nhạy cảm ở phần hai.