Võ Tấn Phát - cây hài đa năng

Anh là một trong những gương mặt gây chú ý màn ảnh rộng năm nay khi có loạt tác phẩm doanh thu cao. 10 năm vào nghề, Võ Tấn Phát bộc lộ sự đa năng, thành công ở mảng chương trình thực tế, MC lẫn điện ảnh. Gần đây, anh được đề cử ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung yêu thích thuộc Vietnam iContent Awards 2025, bên cạnh các ứng viên như Lê Dương Bảo Lâm, Tina Thảo Thi, Khánh Vy, Tủn Cùi Bắp.
Giai đoạn đầu, Võ Tấn Phát trải qua nhiều chật vật. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, anh đi diễn kịch cà phê để lấy kinh nghiệm, thù lao khoảng 100.000-150.000 đồng cho hai giờ diễn xuất. Anh dần tỏa sáng khi tham gia chương trình Cười xuyên Việt 2017 - game show dành cho tài năng trẻ, đoạt giải quán quân với tiểu phẩm về một chàng béo mê ca hát.
Diễn viên Võ Tấn Phát liên tục chiến thắng ở nhiều cuộc thi giải trí. Năm 2018, anh cùng ca sĩ Akira Phan đoạt giải nhất cuộc thi Cặp đôi hài hước - sân chơi kết hợp giữa một diễn viên hài và một nghệ sĩ trái lĩnh vực. Anh còn thử sức làm MC khi thi Én vàng - phiên bản nghệ sĩ, giành giải quán quân với tiết mục tôn vinh hình ảnh người thầy.
Với Võ Tấn Phát, bước ngoặt sự nghiệp là khi anh tự sản xuất web drama đầu tay - Gia đình Cục Súc. Phim khai thác tiếng cười bình dân, xoay quanh cuộc sống vợ chồng hành nghề buôn ve chai - Bảy Cục (Võ Tấn Phát), Bảy Súc (Minh Dự) - cùng hai con nhỏ. Dài 11 tập, phim đạt trung bình hàng chục triệu lượt xem mỗi tập trên YouTube, liên tiếp vào top video thịnh hành.
Dù vậy, phim nhận nhiều lời chê vì gây cười kém duyên, lạm dụng các phân cảnh bạo lực gia đình. Diễn viên cho biết rút kinh nghiệm, lắng nghe những phê bình từ khán giả, tiết chế tình huống hài nhạy cảm ở phần hai.
Võ Tấn Phát và Minh Dự trong phim Gia đình Cục Súc. Video: VTP Official
Năm 2022, tận dụng sức "nóng" từ series, Võ Tấn Phát ra mắt phim chiếu rạp Biệt đội rất ổn. Gia đình vợ chồng Cục (Võ Tấn Phát), Súc (Nguyên Thảo) và hai con gái (Ngọc Hoa, Ngọc Phước) lên kế hoạch đột nhập tiệc cưới một đại gia miền Tây, lật tẩy màn lừa đảo của chú rể. Dù không thắng lợi về doanh thu, phim tạo bước đệm cho anh theo đuổi mục tiêu trở thành nhà sản xuất điện ảnh.
Diễn viên bên cạnh êkíp Nụ hôn bạc tỷ - tác phẩm do Thu Trang đạo diễn, ra mắt dịp Tết Ất Tỵ. Anh thể hiện nét hài duyên dáng, tung hứng cùng Tiến Luật, Thu Trang, Huỳnh Phương. Dự án đạt 211 tỷ đồng, trở thành phim chiếu rạp đầu tiên của Võ Tấn Phát chạm mốc trăm tỷ.
Video gây sốt TikTok của Võ Tấn Phát với cụm từ "bảo bối à", thu hút hơn một triệu lượt yêu thích hồi cuối tháng 4. Anh cho biết hai năm qua lấn sân sản xuất video ngắn để cập nhật các xu hướng, giúp bổ trợ cho công việc diễn xuất.
Ngoài các vai hài, Võ Tấn Phát thử sức với thể loại kinh dị, giật gân. Trong Tết ở làng địa ngục (đạo diễn Trần Hữu Tấn) - series gây sốt Netflix Việt, anh vào vai Tam Quỷ, chàng trai chứng kiến những hiện tượng tâm linh kỳ lạ trong làng.
Phim Tiệm ăn của quỷ (đạo diễn Hàm Trần) - chiếu Netflix đầu năm nay - là dấu ấn khác của anh ở dòng phim tâm linh. Tác phẩm xoay quanh quán ăn của một đầu bếp bí ẩn (Lê Quốc Nam). Mỗi thực khách ký một giao kèo với quỷ để có điều mình mong muốn nhưng đều phải trả giá đắt. Võ Tấn Phát được dồn "đất" diễn ở tập cuối với vai đầu bếp thời trẻ, lý giải tâm lý phức tạp của nhân vật này.
Với Làm giàu với ma phần hai (đạo diễn Trung Lùn) - phim về kế hoạch giành chiếc nhẫn bạc tỷ, Võ Tấn Phát thể hiện tuyến phản diện. Nhóm nhân vật tìm cách hạ gục nhau để chiếm đoạt số tiền, từ việc dàn dựng xe mất thắng, lật xe giữa đèo đến cãi vã, đối đầu bằng vũ khí. Vai diễn của anh được đánh giá cao, tạo bất ngờ ở hồi kết.
Võ Tấn Phát (1:12) trong phim Làm giàu với ma phần hai. Video: Đoàn phim cung cấp
Từ trái qua: Võ Tấn Phát, Thái Hòa, Đoàn Thế Vinh trong buổi cúng khai mạc phim điện ảnh Anh Hùng (đạo diễn Võ Thạch Thảo) đầu tháng 11. Diễn viên cho biết không đặt nặng chuyện đóng chính hay phụ, chỉ muốn thử thách bản thân với các vai có chiều sâu, mang đến màu sắc mới mẻ cho người xem.
Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.
Độc giả có thể bình chọn cho ứng viên yêu thích tại vòng chung kết giải Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025, từ 15h ngày 30/10 đến hết 18/11.
Mai Nhật
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp