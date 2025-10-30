Mở cổng bình chọn vòng chung kết Vietnam iContent Awards 2025

Độc giả có thể bình chọn cho ứng viên yêu thích tại vòng chung kết giải Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025, từ 15h ngày 30/10 đến hết 18/11.

Bình chọn vòng chung kết Vietnam iContent Awards tại đây.

Sau vòng sơ loại (3-24/10), Vietnam iContent Awards 2025 chọn ra 72 ứng viên nổi bật từ hơn 100 đề cử ban đầu để vào vòng chung kết. Cổng bình chọn chung kết mở từ 15h ngày 30/10 để cộng đồng, độc giả bỏ phiếu cho cá nhân, tổ chức, sản phẩm yêu thích.

Kết quả chung cuộc mỗi hạng mục dựa trên 70% điểm đánh giá từ hội đồng giám khảo và 30% điểm bình chọn độc giả. Riêng danh hiệu "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" sẽ dựa trên 100% số phiếu từ fan.

Theo đó, điểm bình chọn vòng cuối cùng sẽ được tính từ thời điểm vòng chung kết bắt đầu (15h ngày 30/10-18/11, không bao gồm số phiếu từ vòng sơ loại). Song song, hội đồng giám khảo tiến hành đánh giá dựa trên tiêu chí chấm điểm từng hạng mục.

Để đảm bảo tính bảo mật và hạn chế can thiệp tiêu cực lên kết quả bình chọn, ba ngày trước khi kết thúc vòng chung kết, số lượng vote sẽ được ẩn trên trang. Lưu ý việc bỏ phiếu vẫn diễn ra bình thường cho đến hết thời gian đóng cổng.

Giao diện cổng bình chọn vòng chung kết. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trong ba tuần diễn ra vòng sơ loại, chương trình nhận lượng lớn lượt bình chọn và tương tác cao, phủ rộng trên các nền tảng mạng xã hội và truyền thông số. Làn sóng "kêu gọi vote" lan tỏa, khiến nhiều nhà sáng tạo, sản phẩm số, cá nhân và tổ chức được công chúng quan tâm, không chỉ nhờ tên tuổi mà vì câu chuyện, thông điệp đằng sau.

72 ứng viên vào chung kết đều khá quen mặt với công chúng. Danh sách đề cử "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng" có tới 10 ứng viên - từ người trẻ kể chuyện đời thường (Bếp Bên Sườn Đồi, Út Về Vườn, Vẽ kể chuyện, Vẽ hạnh phúc, Tina Thảo Thi), nhân vật gây xúc động khi vươn lên trong nghịch cảnh (Phạm Tuấn Hưng) hay những ngôi sao mạng xã hội như Khoai Lang Thang, Khánh Vy.

Ở giải "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích", các tên tuổi như Lê Dương Bảo Lâm, Võ Tấn Phát, MisThy... thu hút fan bằng cách thức khác nhau, từ nội dung giải trí, đời thường đến tính nhân văn.

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline - ứng viên "Tổ chức vì cộng đồng". Ảnh: Skyline

Các hạng mục sản phẩm số cũng chứng kiến cuộc đua của những ứng viên "nặng ký". Video lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh và concert Anh trai vượt ngàn chông gai tranh giải "Video truyền cảm hứng". Còn giải "Hiện tượng số của năm" khá sôi động với ứng viên Em xinh say hi, Gia đình Haha.

Với đề cử "Vì cộng đồng", những tổ chức như Hoa Sen Group hay Sài Gòn Xanh gây ấn tượng bằng chiến dịch lẫn hiệu ứng thực tế từ hoạt động tốt cho môi trường, tình nguyện, hỗ trợ vùng khó khăn. Trong khi đó, nhà sáng tạo Vĩnh Thích Ăn Ngon, Hòa Minzy, H'Hen Nie góp mặt ở danh sách chung kết "Cá nhân vì cộng đồng.

MC Huỳnh Như và Quyền Linh của chương trình "Hành trình ước mơ" - ứng viên "Tổ chức vì cộng đồng". Ảnh: HTV

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.

Phú Cát