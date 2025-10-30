Võ Tấn Phát

Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất

Võ Tấn Phát, 30 tuổi, gây ấn tượng bởi sự hài hước và khả năng biến hóa đa dạng trong từng vai diễn. Anh tạo dấu ấn khác biệt trong thế giới sáng tạo số qua loạt series ngắn đậm màu sắc giải trí, nhất là hình tượng "tổng tài - bảo bối" vừa duyên dáng, vừa hài hước. Cách tung hứng tự nhiên cùng lối kể chuyện gần gũi giúp các sản phẩm của anh nhanh chóng lan tỏa, tạo hiệu ứng cộng đồng mạnh mẽ.

Không giới hạn bản thân trong một phong cách cố định, Võ Tấn Phát liên tục thử nghiệm nhiều hình thức nội dung mới, khéo kết hợp chất liệu đời thường với sáng tạo dí dỏm. Trên các diễn đàn, fan đánh giá sự linh hoạt, đổi mới không ngừng này giúp anh duy trì sức hút. Các web-drama giúp anh ghi dấn ấn gồm Gia đình Cục Súc, Tiên duyên dáng, Bếp của mẹ, Cà khịa đầu xuân, Góc bếp của Tí, Gia đình 10 năm trước, Mắc gì Tết... Loạt dự án nổi bật khác như Nụ hôn bạc tỷ, Tết ở làng Địa Ngục, Tiệm ăn của quỷ, Tứ Hải phát tài, Táo Xuân 2025 hay chương trình Đi đó đi đây... Hồi đầu năm, anh được vinh danh Nam diễn viên được yêu thích tại hạng mục Không gian mạng lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần 11.