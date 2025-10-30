Võ Tấn Phát, 30 tuổi, gây ấn tượng bởi sự hài hước và khả năng biến hóa đa dạng trong từng vai diễn. Anh tạo dấu ấn khác biệt trong thế giới sáng tạo số qua loạt series ngắn đậm màu sắc giải trí, nhất là hình tượng "tổng tài - bảo bối" vừa duyên dáng, vừa hài hước. Cách tung hứng tự nhiên cùng lối kể chuyện gần gũi giúp các sản phẩm của anh nhanh chóng lan tỏa, tạo hiệu ứng cộng đồng mạnh mẽ.
Không giới hạn bản thân trong một phong cách cố định, Võ Tấn Phát liên tục thử nghiệm nhiều hình thức nội dung mới, khéo kết hợp chất liệu đời thường với sáng tạo dí dỏm. Trên các diễn đàn, fan đánh giá sự linh hoạt, đổi mới không ngừng này giúp anh duy trì sức hút.
Các web-drama giúp anh ghi dấn ấn gồm Gia đình Cục Súc, Tiên duyên dáng, Bếp của mẹ, Cà khịa đầu xuân, Góc bếp của Tí, Gia đình 10 năm trước, Mắc gì Tết...
Loạt dự án nổi bật khác như Nụ hôn bạc tỷ, Tết ở làng Địa Ngục, Tiệm ăn của quỷ, Tứ Hải phát tài, Táo Xuân 2025 hay chương trình Đi đó đi đây... Hồi đầu năm, anh được vinh danh Nam diễn viên được yêu thích tại hạng mục Không gian mạng lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần 11.
Trước khi trở thành cây hài triển vọng, Võ Tấn Phát chật vật theo đuổi diễn xuất. Anh sinh ra ở vùng quê thuộc huyện Trà Ôn, Vĩnh Long, trong một gia đình thuần nông, mẹ buôn bán nhỏ ở chợ. Làm diễn viên là giấc mơ xa xỉ với anh khi ở quê không có trung tâm văn hóa hay nhà thiếu nhi. Được bố mẹ khuyên chọn một nghề văn phòng "cho nhàn nhã", nhưng Võ Tấn Phát sớm nhận ra đó không phải đam mê.
Năm lớp 12, khi bạn bè mơ làm bác sĩ, kỹ sư, anh phân vân giữa hai nghề: Diễn viên hoặc ca sĩ. Anh chọn thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM vì nghĩ "ca hát có thời, còn diễn xuất thì ăn chắc mặc bền". Nhà trường không nhận gửi hồ sơ giúp vì cả trường chỉ có Võ Tấn Phát đăng ký vào đại học này, anh tự làm đơn gửi đi thi và đậu. Ngăn con không được, bố mẹ Võ Tấn Phát để anh một mình khăn gói lên TP HCM, bắt đầu ngày tháng trọ học.
Ban đầu, diễn viên trải qua nhiều nghề nhằm nuôi mộng diễn xuất. Anh xin chạy bàn ở các quán cà phê để có tiền đóng học phí, trang trải phí sinh hoạt. Khách đến quán đủ độ tuổi, ngành nghề, anh vừa làm vừa quan sát biểu cảm của họ, hình dung nét diễn và đào sâu vốn sống. Sau đó, anh xin tham gia các nhóm kịch cà phê, chủ yếu để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm nhập vai. Thù lao mỗi buổi diễn khi đó chỉ 100.000-150.000 đồng cho khoảng hai giờ đóng kịch. Diễn viên nhớ lại lần đầu cầm cát-xê trên tay, anh rưng rưng vì kiếm được tiền từ công việc yêu thích.
Võ Tấn Phát dần tạo dựng tên tuổi qua các game show. Năm 2017, anh đoạt quán quân Cười xuyên Việt nhờ tiểu phẩm về một chàng béo mê ca hát, với sự hỗ trợ của nghệ sĩ Đại Nghĩa - vai khách mời. Năm 2018, cùng Akira Phan, anh đoạt giải nhất cuộc thi Cặp đôi hài hước. Thử sức ở lĩnh vực MC khi thi Én vàng - phiên bản nghệ sĩ, anh cũng trở thành quán quân năm 2020 với tiết mục tôn vinh hình ảnh người thầy.