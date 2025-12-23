Võ sĩ Thái Lan khiếu nại, đòi HC vàng ở SEA Games 33

Thái LanMongkutpetch Petchprawfar là một trong hai võ sĩ khiếu nại lên Ủy ban Olympic Thái Lan (ANOC) về việc bị xử ép dẫn đến thua ở chung kết các nội dung muay Thái tại SEA Games 33.

Mongkutpetch thua võ sĩ người Philippines Bomogao Islay Erika ở hạng -45kg nữ. Trong khi đó, Thongchai Huanak thua Rumijam Wassof (Malaysia) ở hạng -54kg nam. Cả hai trận diễn ra vào ngày 17/12.

Hôm nay 23/12, Mongkutpetch đi đến trụ sở ANOC ở Bangkok để gặp trực tiếp và khiếu nại với Chủ tịch Ủy ban này, ông Pimol Srivikorn. Ông Natthadej, Chủ tịch Petchyindee – CLB chủ quản của Mongkutpetch, cũng có mặt để đại diện cho võ sĩ.

Mongkutpetch Petchprawfar (phải) thua võ sĩ người Philippines Bomogao Islay Erika ở chung kết muay Thái hạng dưới 45kg nữ SEA Games 33, tại nhà thi đấu Lumpinee ở Bangkok, Thái Lan ngày 17/12/2025. Ảnh: Khaosod

Natthadej cho biết theo cục diện trên võ đài, tất cả đều tin rằng Mongkutpetch phải thắng. Khi trọng tài thông báo kết quả ngược lại, khán giả tại nhà thi đấu Lumpinee đã la ó. "Chúng tôi bảo vệ võ sĩ vì thật sự họ bị oan và bị lừa dối hoàn toàn", Natthadej nói tại cuộc họp với Chủ tịch ANOC. "Tôi chắc chắn rằng giải đấu này không công bằng. Đã đến lúc phải thay đổi cơ cấu Liên đoàn muay Thái Nghiệp dư. Nó đã mục nát quá lâu rồi".

Ông Natthadej cho rằng Chủ tịch Liên đoàn muay Thái Nghiệp dư (AMAT) không có động thái bảo vệ võ sĩ, dù SEA Games 33 được tổ chức trên sân nhà. "Ít nhất họ cũng nên phải đối, đứng ra bảo vệ các VĐV. Nhưng những gì họ làm chỉ là nói rằng không có dàn xếp tỷ số", Chủ tịch CLB Petchyindee cho hay.

Mongkutpetch Petchprawfar phát biểu trước các quan chức tại trụ sở Ủy ban Olympic Thái Lan ở Bangkok ngày 23/12/2025. Ảnh: Main Stand

Thana Chaiyaprasit, Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan tại SEA Games 33, cũng tiết lộ các đại diện từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã có mặt để xem các trận đấu. Họ bày tỏ nghi ngờ khi hỏi ông Thana, rằng tại sao võ sĩ Thái Lan thi đấu tốt hơn lại thua.

Trước phản ứng này, Chủ tịch ANOC Pimol cho biết sẽ mời Chủ tịch AMAT Sakchai Thapsuwan lên trao đổi. Tuy nhiên, ông chỉ ra vướng mắc nằm ở chỗ ông Sakchai đồng thời là Chủ tịch AMAT kiêm Liên đoàn muay Thái quốc tế (IFMA). "Thông thường, liên đoàn thành viên sẽ khiếu nại lên liên đoàn quốc tế. Nhưng ở trường hợp này, không rõ ông Sakchai có thể làm gì", Chủ tịch Pimol cho hay.

Theo điều lệ, quyết định về kết quả không thể thay đổi ngay cả khi phát hiện sai phạm. Tuy nhiên, các trọng tài có thể bị phạt nếu mắc lỗi. Nếu có dàn xếp tỷ số, hình phạt sẽ nặng hơn.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan Pimol Srivikorn trong cuộc gặp Mongkutpetch Petchprawfar. Ảnh: Main Stand

ANOC khẳng định sẽ bảo vệ danh dự và phẩm giá cho VĐV, và làm rõ vấn đề để ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra. Theo ông Pimol, Thái Lan đang nỗ lực quảng bá môn quốc võ này ra thế giới và nhắm tới mục tiêu vào chương trình thi đấu Olympic. Vì vậy, việc để tiêu cực tồn tại sẽ gây tổn hại đến hình ảnh và tương lai muay Thái trên trường quốc tế.

Trước khi Mongkutpetch khiếu nại lên ANOC, HLV trưởng tuyển muay Thái Lan Surajit Thonganan và võ sĩ Thongchai Huanak cũng đã chỉ trích công tác trọng tài ngay sau trận đấu. Họ nghi vấn về việc chia huy chương tại SEA Games 33.

Tuy nhiên, Chủ tịch AMAT và IFAM Sakchai phủ nhận việc có dàn xếp tỷ số. Ông cho rằng muay Thái tại SEA Games 33 đã khép lại nhìn chung trong sự hài lòng, dù thừa nhận có một số trận chung kết xuất hiện các quyết định chấm điểm gây tranh cãi. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đội ngũ trọng tài không thuộc quyền quản lý trực tiếp của AMAT, mà do Ban tổ chức SEA Games chỉ định. Vì vậy, các thắc mắc liên quan đến công tác điều hành cần được chuyển tới trưởng bộ phận trọng tài của ban tổ chức.

Ở vai trò Chủ tịch IFMA, ông Sakchai cho biết sẽ xem xét các báo cáo chính thức được gửi lên trước khi có bất kỳ động thái nào. "Cá nhân tôi theo dõi các trận đấu từ đầu đến cuối và cũng có những thời điểm cảm thấy kết quả chưa thật sự thuyết phục. Tuy nhiên, tôi ngồi trên khán đài, trong khi trọng tài đứng sát võ đài hơn, có thể họ quan sát được những tình huống mà chúng tôi không thấy rõ", ông nói.

Đề cập trực tiếp đến cáo buộc chia huy chương, ông Sakchai khẳng định: "Chúng tôi chưa từng và cũng không có chính sách phân chia huy chương. Thắng thua hoàn toàn dựa trên năng lực của VĐV. Những đánh giá cho rằng trọng tài làm việc dưới chuẩn là góc nhìn và quan điểm riêng của từng người".

Kết thúc môn muay Thái tại SEA Games 33, đoàn Thái Lan giành 11 HC vàng, 6 HC bạc và một HC đồng.

