Vợ ông Maduro lần đầu xuất hiện từ khi bị Mỹ bắt

Bà Cilia Flores, phu nhân Tổng thống Venezuela, lộ vẻ mệt mỏi trong hình ảnh đầu tiên được công bố từ khi vợ chồng bà bị đặc nhiệm Mỹ bắt.

Video đăng hôm 4/1 cho thấy bà Cilia Flores co mình trong chiếc áo hoodie màu xanh lá, hai tay bị còng trước ngực khi bị các đặc vụ Mỹ áp giải ở căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart, phía bắc thành phố New York, trước đó một ngày.

Bà Flores lộ vẻ mệt mỏi và lầm lì, không thể hiện cử chỉ hay biểu cảm nào khi di chuyển qua khu vực an ninh. Trong khi đó, Tổng thống Nicolas Maduro đi khập khiễng, liên tục nói "chào buổi tối" và "chúc mừng năm mới" với những người xung quanh.

Vợ Tổng thống Venezuela lần đầu xuất hiện sau khi bị Mỹ bắt Bà Cilia Flores và ông Nicolas Maduro trong lúc rời khỏi căn cứ Stewart ở New York hôm 3/1. Video: APT

Đây là lần đầu hình ảnh bà Flores được truyền thông Mỹ công bố kể từ khi vợ chồng Tổng thống Venezuela bị bắt trong chiến dịch tập kích do Washington phát động rạng sáng 3/1.

Trước khi kết hôn với ông Maduro, bà Flores từng là chủ tịch quốc hội và là một trong những người nắm giữ quyền lực then chốt tại Venezuela, quốc gia với 31 triệu dân. Với vai trò phu nhân tổng thống, bà Flores không chỉ thực hiện các nhiệm vụ nghi lễ thông thường, mà còn trực tiếp cố vấn cho chồng về vấn đề pháp lý và chính trị.

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối". Khoảng 150 máy bay được triển khai từ 20 căn cứ đã không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt ông Maduro.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiếp cận vị trí của ông Maduro lúc hơn 2h, đối mặt kháng cự từ đội bảo vệ trước khi khống chế được ông Maduro cùng vợ, rồi rút khỏi Venezuela vào khoảng 4h30.

Vợ chồng lãnh đạo Venezuela sẽ đối mặt với các cáo buộc về vũ khí, ma túy tại tòa án liên bang Manhattan trong tuần này.

Vũ Hoàng (Theo NY Post, AFP, Reuters)