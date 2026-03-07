Vợ chồng nữ công nhân lập 53 công ty 'rửa' hàng trăm tỷ đồng cho tội phạm

TP HCMLê Thị Thắm và chồng quốc tịch Nigeria lập 53 công ty “ma” làm mắt xích trong đường dây rửa tiền hàng trăm tỷ đồng cho nhóm tội phạm nước ngoài.

Thắm cùng chồng Okoye Christian Ikechukwy, Mai Vũ Minh (41 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hương và 3 người khác bị TAND TP HCM xét xử về tội Rửa tiền. Phiên tòa kéo dài đến ngày 9/3.

Đứng đầu trong đường dây rửa tiền này là Mai Trà My (chị gái Minh) hiện đã xuất cảnh sang Nigeria. My cùng với Eneh Davidson Caleb (người tình của Thúy, quốc tịch Nigeria) đang bị Công an TP HCM truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Các mắt xích trong đường dây này đã lập khoảng 250 công ty "ma" để nhận tiền do nhóm tội phạm nước ngoài (chủ yếu ở Nigeria) thực hiện. Tiền chiếm đoạt sau đó được các bị cáo chuyển cho chúng và hưởng hoa hồng.

Bị cáo Lê Thị Thắm tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Theo cáo buộc, nhóm tội phạm sử dụng công nghệ để xâm nhập email của các doanh nghiệp đang trao đổi hợp đồng với đối tác. Sau đó, chúng lập các hộp thư điện tử giả có tên gần giống (chỉ khác một ký tự) để tiếp tục liên lạc.

Nhóm này gửi thông báo thay đổi tài khoản thanh toán trên hóa đơn, hợp đồng, khiến nhiều đối tác nước ngoài tin tưởng chuyển tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp, từ đó bị chiếm đoạt.

Có chồng là người Nigeria móc nối, Thắm trở thành một mắt xích trong đường dây. Tại tòa, bị cáo khai làm công nhân may, còn Okoye làm phụ hồ. Hai người quen nhau rồi kết hôn năm 2020. Năm 2023, sau khi Thắm gặp tai nạn giao thông, kinh tế gia đình rơi vào khó khăn.

Thời điểm này, một người bạn đồng hương của Okoye đề nghị vợ chồng Thắm tham gia lập các công ty tại Việt Nam theo tên do người này chỉ định để nhận tiền từ nước ngoài. Sau khi tiền chuyển về, họ sẽ rút và chuyển tiếp theo yêu cầu, hưởng tiền công từ 3% đến 7%.

Theo đó, Thắm đứng tên thành lập 53 công ty, đặt địa chỉ tại TP HCM, mở tài khoản USD và VND rồi cùng chồng nhận, rút và chuyển tiền cho nhóm tội phạm ở nước ngoài.

Bị cáo khai các công ty này không có hoạt động kinh doanh, cũng không ký hợp đồng với đối tác. Thắm nói không biết nguồn tiền chuyển vào tài khoản là gì, chỉ làm theo chỉ đạo của bạn Okoye. Sau khi rút tiền, bị cáo giao cho chồng để chuyển ra nước ngoài.

Thắm thừa nhận đã 4 lần nhận tiền với tổng cộng gần 1,5 triệu USD (hơn 36 tỷ đồng) và hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.

Bị cáo Okoye Christian Ikechukwy khai tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Okoye thừa nhận lời khai của vợ là đúng. Bị cáo cho biết được một người đồng hương gửi sẵn danh sách tên các công ty để làm thủ tục thành lập. Khi tiền được chuyển vào tài khoản, người này sẽ báo và yêu cầu Okoye bảo vợ đi rút.

Sau đó, theo chỉ đạo của người đồng hương, Okoye chuyển số tiền rút được vào các tài khoản do người này cung cấp, trong đó có lần chuyển vào tài khoản của Mai Vũ Minh và Mai Trà My. Có khi bị cáo trực tiếp mang tiền mặt giao cho người này.

Với cách thức tương tự, nhánh của Nguyễn Thị Thanh Thúy, Eneh Davidson Caleb và Nguyễn Thị Hương đã lập gần 200 công ty "ma". Tổng cộng, nhóm này 15 lần nhận hơn 6 triệu USD do các doanh nghiệp nước ngoài chuyển đến, sau đó đổi sang tiền Việt khoảng 150 tỷ đồng rồi chuyển tiếp theo chỉ đạo, hưởng lợi hơn một tỷ đồng.

Cuối năm 2023, theo chỉ đạo của chị gái, Mai Vũ Minh lập các công ty "ma" và mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ nước ngoài. Từ năm 2023 đến 2024, Minh thành lập 9 công ty, trong đó sử dụng 3 công ty để nhận tiền. Bị cáo 3 lần rút 789.057 USD (hơn 19 tỷ đồng) rồi chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân khác theo yêu cầu của chị gái, hưởng lợi hơn 383 triệu đồng.

Trưa 6/3, sau hơn một ngày xét hỏi, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt vợ chồng Thắm cùng Thúy và Hương 14-15 năm tù, còn Minh 12-13 năm.

Bị xét xử trong cùng vụ án, nhóm bị cáo là chủ tiệm vàng và đồng phạm tham gia đường dây Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới bị đề nghị mức án từ phạt tiền 3 tỷ đồng đến 9-10 năm tù.

HĐXX sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 9/3.

Hải Duyên