Chủ tiệm vàng và 'vợ hờ' đổ tội vận chuyển hơn 2.000 tỷ đồng cho nhau

TP HCMĐỗ Viết Đại cho rằng "vợ hờ" Kim Ngân điều hành chính đường dây vận chuyển trái phép hơn 2.000 tỷ đồng, song bà này khai làm theo chỉ đạo của Đại.

Ngày 6/3, phiên tòa xét xử vụ vận chuyển tiền trái phép qua biên giới do Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (42 tuổi, sống như vợ chồng với Đại) và 12 bị cáo tiếp tục với phần xét hỏi.

Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP HCM. Theo cáo buộc, do từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) phạt 1 tỷ đồng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, nên Đại không trực tiếp đứng tên hoạt động kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà giao cho Ngân thực hiện.

Ngân sau đó thuê địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám làm nơi giao nhận tiền. Bị cáo liên hệ, làm việc với Duyên (còn gọi là Mười) - chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia - để thực hiện việc vận chuyển tiền qua lại giữa Việt Nam và Campuchia cho khách có nhu cầu.

Từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, Ngân đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên tổng cộng hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD; đồng thời nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định Ngân thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Đại và Ngân còn nhận chuyển tiền riêng cho khách, thông qua Duyên chuyển 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.

Bị cáo Đỗ Viết Đại tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

'Biết nhưng không tham gia'

Trả lời HĐXX, ông Đại thừa nhận việc truy tố mình là không oan sai, song cho rằng không tham gia chỉ đạo Ngân trong việc thuê địa điểm và điều hành hoạt động của mạng lưới vận chuyển tiền trái phép qua biên giới. "Bị cáo là chủ, đồng thời cũng là nhân viên của tiệm vàng", Đại nói.

Đại khai có quan hệ tình cảm và sống chung với Ngân như vợ chồng từ năm 2021. Nhiệm vụ của Ngân tại tiệm vàng là ghi chép sổ sách, nhận tiền mua bán. Đối với cơ sở trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Ngân là người thuê để nhận và chuyển tiền. Bị cáo biết nhưng không tham gia.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa về việc "ai đã cung cấp số điện thoại của bà Duyên cho Ngân để liên hệ", Đại nói Ngân vốn có số điện thoại của nhiều khách hàng, trong đó có bà Duyên, do trước đây hai người cùng quen biết những khách hàng này. Vì vậy, Ngân tự liên hệ, không phải do bị cáo cung cấp.

Đại chỉ thừa nhận được một giám đốc công ty tên Thông nhờ chuyển 150.000 USD sang Trung Quốc. Người này mang tiền mặt đến đưa cho bị cáo, phí chuyển là 900 USD. Ngoài ra, Đại còn chuyển cho một người đàn ông khác 50.000 USD sang Campuchia, hưởng 1,5 triệu đồng tiền phí như cáo trạng nêu.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Phản cung vì 'đã mất tình cảm'

Trong khi đó, trả lời tòa, Ngân cho rằng việc thuê cơ sở trên đường Cách Mạng Tháng Tám để thực hiện việc chuyển tiền qua biên giới là theo chỉ đạo của Đại. Đại đã đến xem mặt bằng trước rồi mới quyết định ký hợp đồng thuê.

Chủ tọa sau đó nhắc lại việc bị cáo từng khai tại cơ quan điều tra rằng mình là người thuê cơ sở trên mà không có sự tác động của Đại.

Lúc này, Ngân khẳng định "lời khai tại tòa là đúng, xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình". "Vì mất tình cảm nên bị cáo khai lại", Ngân giải thích, thêm rằng số tiền hơn một tỷ đồng thu lợi bất chính là do Đại quản lý và sử dụng.

Được gọi lên đối chất, Đại cho rằng lời khai của Ngân không đúng, bản thân mình không dính líu. Bị cáo nói chỉ biết số tiền này là khoản Ngân đưa lại hằng ngày do nhân viên mang từ cơ sở trên đường Cách Mạng Tháng Tám về, không biết là tiền thu lợi từ hoạt động chuyển tiền trái phép. Đến khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới biết nguồn gốc số tiền.

Không đồng ý với lời khai này, chủ tọa lưu ý: "Bị cáo biết đó là hoạt động trái pháp luật mà vẫn nhận tiền mà nói là không dính líu? Biết Ngân làm việc trái pháp luật, mình nhận tiền thì coi như là đồng phạm".

Cũng tại tòa, các bị cáo khác thừa nhận đã thực hiện hành vi như cáo trạng nêu, song cho rằng chỉ làm theo sự nhờ vả hoặc được thuê mà không nhận thức được hành vi là trái pháp luật, nên đề nghị tòa xem xét.

Trong phạm vi vụ án, tòa còn xét xử nhóm bị cáo khác về hành vi Rửa tiền cho tội phạm nước ngoài. Hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi.

Đến trưa nay, phiên tòa kết thúc phần thẩm vấn và chuyển sang tranh luận. Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ và hệ thống tài chính. Các bị cáo phạm tội nhiều lần nên cần xử lý nghiêm.

Sau khi ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ, VKS đề nghị tòa áp dụng hình phạt tiền đối với Đại, tuyên phạt bị cáo này 3 tỷ đồng; Ngân 8-9 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án 4-5 đến 14-15 năm tù về một trong hai tội Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới hoặc Rửa tiền.

Dự kiến, chiều nay HĐXX tuyên án.

Hải Duyên