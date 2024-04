VKS: 'Hầu hết tài sản của Trương Mỹ Lan hình thành trong thời gian phạm tội'

Về việc bà Lan cho rằng đã dùng tiền từ bạn bè ở nước ngoài chuyển về cho SCB mượn, VKS xác định có số tiền 545 triệu USD (tương đương 12.450 tỷ đồng) do Công ty An Đông nhận dưới hình thức vay của đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi nhận, Công ty An Đông đã bán ngoại tệ và chuyển tiền lòng vòng, sử dụng cho 3 mục đích: tất toán khoản vay của Công ty Cổ phần đầu tư Đại Thiên Cát 1.052,8 tỷ đồng; trả nợ gốc cho 26 khoản vay khách hàng cá nhân được đảm bảo bằng tài sản là tòa nhà Windsor Plaza của Công ty An Đông là 9.663,6 tỷ đồng; rút tiền mặt 1.040,8 tỷ đồng mang về nhà cho Trương Mỹ Lan.

Tuy nhiên, sau khi dùng phần lớn số tiền trên vào việc giải chấp các tài sản đảm bảo cho các khoản vay, bà Lan đã chỉ đạo tiếp tục sử dụng các tài sản được giải chấp này làm tài sản đảm bảo cho khoản vay mới 5.000 tỷ đồng tại SCB và đang được xác định là thiệt hại trong vụ án. "Như vậy, số tiền nhận từ nước ngoài nói trên là SCB thu nợ cho khoản 5.517 tỷ đồng", đại diện VKS nêu quan điểm, đồng thời tiếp tục đưa ra các dẫn chứng khác để khẳng định "bà Lan không bị mất toàn bộ tài sản như đã khai trước đó".

Đối với việc một số luật sư cho rằng trong vụ án có tới 1.186 mã tài sản đảm bảo cho các khoản vay của bà Lan chứ không phải 1.166, đại diện VKS không đối đáp mà chỉ lưu ý các luật sư "cần nghiên cứu toàn diện hồ sơ vụ án"; bởi có 20 mã tài sản được bà Lan và đồng phạm cùng sử dụng để đảm bảo cho nhiều khoản vay ở cả hai giai đoạn trước và sau năm 2018. Do đó, sau khi trừ đi các mã tài sản bị trùng này thì thực tế có 1.166 mã tài sản đảm bảo cho gần 1.300 khoản vay của nhóm bà Lan, và hiện dư nợ 667.000 tỷ đồng - là thiệt hại của vụ án.

Clip minh họa tòa bà Lan 1-4 Bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo tại tòa, ngày 1/4. Video: Văn Điệp

Bà Lan bị cáo buộc sử dụng SCB như "công cụ tài chính" huy động tiền phục vụ cho hoạt động kinh doanh và mục đích cá nhân. Bị cáo đã trực tiếp và chỉ đạo, điều hành các cán bộ, nhân viên chủ chốt tại SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, móc nối chặt chẽ với nhau thực hiện nhiều hành vi sai phạm rút tiền của ngân hàng.

Trong 10 năm (từ 2012 đến 2022), SCB đã giải ngân cho nhóm bà Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1.066.000 tỷ đồng - chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng. Đến năm 2022, nhóm bà Lan còn gần 1.300 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (483.000 tỷ đồng dư nợ gốc, 193.000 tỷ tiền lãi), nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi. Hành vi của bà Lan và đồng phạm gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỷ đồng.

Hôm 19/3, VKS xác định bà Lan là người chủ mưu cầm đầu, phạm tội trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của SCB, nên đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án tử hình về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Tham ô tài sản; Đưa hối lộ.

Hải Duyên