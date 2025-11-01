Vingroup xây công viên nghìn tỷ đối diện vịnh Hạ Long

Dự án công viên Tuần Châu giáp vịnh Hạ Long của Vingroup có quy mô vốn hơn 1.300 tỷ đồng, dự kiến vận hành từ quý II/2027.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đang lấy ý kiến, dự án Công viên công cộng Tuần Châu thuộc địa bàn phường Tuần Châu và Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Vingroup.

Dự án nằm giáp nhiều tuyến giao thông quan trọng như cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, quốc lộ 18 và tuyến đường sắt quốc gia Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân. Vị trí này đối diện vịnh Hạ Long, cách đảo Tuần Châu khoảng 6 km và giáp với Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh do Vingroup đầu tư.

Quy mô dự án công viên gần 620 ha, chia thành 4 tiểu khu. Khu 1 là công viên chủ đề gia đình rộng khoảng 111 ha, gồm nhiều chức năng như trung tâm du khách ẩm thực, rừng hoa mai, khu BBQ, khu thả diều, cắm trại... Khu 2 rộng hơn 82 ha, định hướng phát triển công viên chủ đề thể thao với một số tiện ích như quảng trường, trung tâm thể thao ẩm thực, khu yoga, bãi tập golf, chèo thuyền kayak.

Khu 3 có quy mô gần 277 ha, dự kiến bố trí khu bảo tồn chim di, sàn câu cá, lối trekking rừng, quảng trường. Khu 4 là công viên chủ đề rừng công cộng, dưỡng sinh với quy mô hơn 147 ha, gồm trung tâm dưỡng sinh, tổ thuyền, sàn thiền định...

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.300 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của doanh nghiệp gần 200 tỷ đồng, còn lại vay các tổ chức tín dụng.

Chủ đầu tư cho biết hiện trạng khu vực triển khai chủ yếu là đất đồi núi, rừng sản xuất, đất chưa sử dụng. Dự án sẽ bắt đầu bồi thường giải phóng mặt bằng từ quý I/2026, dự kiến đưa vào vận hành từ quý II/2027.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành một công viên rừng quy mô lớn, kết hợp với Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh để khai thác cảnh quan khu vực cửa ngõ phía tây Hạ Long.

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan dự án Công viên công cộng Tuần Châu. Ảnh: ĐTM

Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh lên 456.639 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD). Sau điều chỉnh, dự án này có tổng diện tích hơn 4.119 ha, gồm khoảng 933 ha tại phường Tuần Châu (TP Hạ Long cũ) và 3.186 ha tại phường Hà An (TP Quảng Yên cũ).

Như vậy, Hạ Long Xanh đã vượt Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) để trở thành dự án có quy mô vốn lớn nhất của Vingroup tính đến nay.

Dự án được khởi công tháng 10/2021, dự kiến triển khai trong 10 năm, do Vincons – đơn vị thành viên của Vingroup – đảm nhiệm thi công toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, thương mại và dịch vụ. Nguồn cung dự án có hơn 55.000 sản phẩm, gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, đáp ứng quy mô dân số hơn 244.000 người.

Theo quy hoạch tỉnh đến 2030, Quảng Ninh sẽ trở thành đô thị thông minh, sinh thái, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Nhờ lợi thế về vị trí, cảnh quan thiên nhiên, thời gian qua, bất động sản tại đây phát triển nhanh với nhiều loại hình sản phẩm như căn hộ, condotel, biệt thự, nhà phố... Ngoài Vingroup, một số chủ đầu tư lớn đã hiện diện tại đây như Sun Group, Bim Group.

Ngọc Diễm