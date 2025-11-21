Vingroup sắp xây bến cảng quốc tế hơn 8.800 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thành viên Vingroup) sẽ xây dựng dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương tại phường Vũng Áng.

Ngày 21/11, Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên. Khu đất thực hiện ở phường Vũng Áng, trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh, quy mô diện tích sử dụng hơn 123 ha, gồm khu vực xây cảng khoảng 36 ha, vùng biển 81 ha và đường giao thông kết nối hơn 5,6 ha.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 8.800 tỷ đồng. Quy mô xây dựng 3 cầu cảng, tổng chiều dài 1.050 m, tiếp nhận tàu tổng hợp, container trọng tải 100.000 tấn. Dự án cũng gồm hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu, khu kết nối với luồng, vũng quay tàu. Công suất thiết kế khoảng 9,4-11,3 triệu tấn một năm.

Dự án sẽ phục vụ nhu cầu bốc xếp, vận chuyển, lưu giữ hàng hóa tổng hợp, container tại tỉnh Hà Tĩnh và khu vực. Thời gian hoạt động dự án 70 năm kể từ ngày nhà đầu tư có quyết định giao đất.

Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công vào năm 2026, hoàn thành và đưa vào khai thác quý II/2028.

Một góc của vùng biển phường Vũng Áng, nơi Vingroup sẽ xây dựng bến cảng quốc tế. Ảnh: Đức Hùng

Dự án này được kỳ vọng hoàn thiện khu bến cảng Sơn Dương, gồm bến cảng tổng hợp, container phục vụ hoạt động kinh tế, các khu công nghiệp, vùng lân cận và Lào. Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh cho biết dự án khi đi vào hoạt động sẽ tạo động lực trong thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Sở được tỉnh Hà Tĩnh giao đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai. Chính quyền phường Vũng Áng triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án.

Sơn Dương là một trong những cảng nước sâu quan trọng của Hà Tĩnh và Bắc Trung Bộ, được quy hoạch gắn với nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn, giữ vai trò trung tâm tiếp nhận nguyên liệu và trung chuyển hàng hóa quốc tế. Với lợi thế về độ sâu tự nhiên, gần tuyến hàng hải quốc tế và kết nối hành lang Đông - Tây, cảng trở thành điểm tựa cho công nghiệp nặng, logistics, dịch vụ cảng biển của Hà Tĩnh, đồng thời mở rộng cửa ngõ xuất nhập khẩu cho các tỉnh lân cận và Lào.

Những năm qua Vingroup đầu tư nhiều dự án quy mô lớn tại Hà Tĩnh. Cuối năm 2021, tập đoàn này xây dựng nhà máy pin xe điện VinES tại khu kinh tế Vũng Áng. Hồi cuối tháng 6, nhà máy VinFast Hà Tĩnh rộng 360.000 m2 được khánh thành sau 7 tháng xây dựng và hoàn thiện.

Tính đến hết quý III, Hà Tĩnh đã thu hút 28 dự án đầu tư, trong đó có 3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 14,4 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, số dự án trong nước đầu tư vào địa phương tăng 1,5 lần và tổng vốn đăng ký gấp 7 lần.

Đức Hùng