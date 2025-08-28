VinFast bàn giao xe chống đạn phục vụ Đại lễ 80 năm Quốc khánh

VinFast bàn giao lô xe đặc biệt Lạc Hồng 900 LX cho Bộ Ngoại giao, gồm 2 chiếc chống đạn và 10 chiếc tiêu chuẩn, ngày 27/8.

Lạc Hồng 900 LX là dòng xe được lấy cảm hứng từ truyền thống "con Lạc cháu Hồng". Cả hai phiên bản có chiều dài trục cơ sở 3.349 mm, thiết kế bề thế, sang trọng. Logo mạ vàng hình cánh chim Lạc, lưới tản nhiệt gợi nhớ trống đồng Đông Sơn, các thanh nan lấy cảm hứng từ hàng tre Việt.

Nội thất sử dụng vật liệu cao cấp như gỗ Golden Nanmu, da Nappa, vàng thật. Các chi tiết mạ vàng được chế tác thủ công. Khoang sau thiết kế riêng cho nguyên thủ, có vách ngăn kính cách âm, rèm chỉnh điện, hệ thống liên lạc với khoang lái.

Bản chống đạn được bọc thép toàn bộ, gia cố khung gầm, cửa kính, vách ngăn. VinFast phối hợp với Inkas (Canada) phát triển, đã thử nghiệm tại trung tâm Beschussamt Ulm (Đức) với 440 phát đạn và 11 vụ nổ mìn từ nhiều vị trí. Xe đạt chuẩn VPAM VR7, khả năng chống đạn NATO Ball M80 và lựu đạn DM51.

Khoang lái trên Lạc Hồng 900 LX. Ảnh: VinFast

Động cơ tương tự VF 9 Plus, gồm hai môtơ điện 150 kW, công suất 402 mã lực với bản tiêu chuẩn và 455 mã lực bản chống đạn, mô-men xoắn 620 Nm. Xe đi tối đa 595 km sau một lần sạc. Ngoài ra, xe dùng lốp run-flat có thể chạy thêm 80-100 km khi xịt, tùy chọn thêm hệ thống cấp oxy, cứu hỏa, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo, còi hú.

Logo đặt trên nắp capô mạ vàng thật, chế tác thủ công. Ảnh: VinFast

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup, nói VinFast tiếp tục khẳng định vai trò thương hiệu quốc gia với dòng xe Lạc Hồng 900 LX, phục vụ sự kiện trọng đại A80. Mẫu xe đang trưng bày tại Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội, từ 28/8 đến 5/9. Đây là sự kiện văn hóa - chính trị quy mô toàn quốc, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Triển lãm có diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Sự kiện mở cửa miễn phí cho người dân đến hết ngày 5/9.

Quang Anh