Thứ trưởng Lê Hải Bình: 'Kiến tạo không gian để nhà sáng tạo số bay cao'

TP HCMÔng Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện và đồng hành KOLs, KOCs phát triển trên không gian số, tại sự kiện Vietnam iContent 2025.

Ngày hội Sáng tạo số Việt Nam 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu quân khu 7 với nhiều hoạt động từ 8h đến 22h ngày 29/11. Ở chương trình buổi sáng, phiên đối thoại mở, chủ đề Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ làm gì để hỗ trợ phát triển ngành nội dung số, là phần được khán giả mong chờ.

Tại phiên này, Thứ trưởng Lê Hải Bình nhấn mạnh về ý nghĩa, sự kết nối và việc tạo khung hành lang pháp lý, môi trường số lành mạnh để cộng đồng nhà sáng tạo nội dung phát triển tích cực.

Trước câu hỏi "làm sao có thể tạo nội dung thu hút người xem mà vẫn giữ được sự chuẩn mực", ông Lê Hải Bình cho rằng gốc rễ của nghề sáng tạo nằm ở những giá trị nhân bản.

"Trong trái tim của người làm sáng tạo số, câu chuyện đầu tiên là sự tử tế. Thứ hai là niềm tự hào về đất nước, nguồn cội. Thứ ba là khát khao sáng tạo", ông nói. Thứ trưởng nhận định giữ được ba điều này, nội dung sẽ có sức lan tỏa tự nhiên.

Thứ trưởng Lê Hải Bình thu hút các bạn trẻ tại phiên đối thoại buổi sáng của Vietnam iContent nhờ phong cách gần gũi và các chia sẻ thiết thực về phát triển cộng đồng sáng tạo số.

Đại diện các nền tảng, thương hiệu và các tổ chức, cá nhân lần lượt đặt câu hỏi sát sườn về những vấn đề được cộng đồng số quan tâm. Phần giải đáp của lãnh đạo Bộ, Cục được người xem đánh giá cởi mở, gần gũi và hữu ích, phần nào "gỡ" vướng mắc pháp lý và gợi ý nhà sáng tạo có bước đi đúng đắn.

Trong trả lời các câu hỏi, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - nêu thực tế: nhiều KOL, KOC hiện thiếu hiểu biết về pháp luật. Do đó, Bộ, ngành triển khai nhiều chương trình, sự kiện thúc đẩy KOL nâng cao nhận thức, tăng "đề kháng" trước cám dỗ lợi ích. Khi nắm vững quy định, người sáng tạo nội dung sẽ dễ dàng nhận diện hành vi vi phạm.

Ông Tự Do khuyến khích ba nền tảng Facebook, YouTube và TikTok tiếp tục đồng hành phổ biến kiến thức, triển khai các bộ lọc lẫn tính năng giúp người dùng phát hiện, cảnh báo nội dung sai phạm. Ngoài ra, cơ quan quản lý nhà nước cần liên tục cập nhật thông tin, ứng dụng công nghệ mới để rà quét, phát hiện vi phạm, đồng thời duy trì kết nối với KOL, KOC nhằm kịp thời cung cấp dữ liệu, định hướng truyền thông hiệu quả.

"Để bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông số, những người làm công tác quản lý phải chủ động cập nhật thông tin, kiến thức mỗi ngày, học hỏi từ thực tế, từ gia đình lẫn con trẻ", ông Tự Do cho hay.

Cũng chủ đề KOL phạm pháp, cặp Ninh Dương Story nhận tràng pháo tay nồng nhiệt khi góp tiếng nói từ góc nhìn của nhà sáng tạo số. Tùng Dương - mảnh ghép của Ninh Dương Story - nhắc đến thói "phông bạt" tài sản hay gian dối trong sao kê từ thiện của một số cá nhân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của cộng đồng dành cho cả ngành sáng tạo số. Anh mong diễn giả chia sẻ sâu chế tài cụ thể nào với những cá nhân được xác định cố tình gian dối trục lợi từ danh tiếng".

Trước băn khoăn của Ninh Dương Story lẫn cộng đồng số, theo ông Tự Do, sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao. "Mỗi sáng tạo của các bạn có nhiều lượt xem, tương tác và ảnh hưởng triệu người. Do đó mọi người cần cân nhắc, kỹ lưỡng trong mỗi phát ngôn. Một lời nói không hay sẽ ảnh hưởng nhiều người.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng ra những công văn, hạn chế (không phải cấm sóng) nhằm giúp KOL, KOC đi đúng hướng. Theo ông Tự Do, mọi hạn chế này không mãi mãi mà ngắn hạn, để KOL có thời gian suy ngẫm lại mọi chuyện. Những cá nhân cố tình sai phạm nhiều lần, nặng có thể bị xử lý hình sự. Ông Do cũng hy vọng sự việc các KOL, KOC vướng lao lý vừa qua sẽ cảnh tỉnh mọi cá nhân, cần tuân thủ phát luật, sáng tạo có trách nhiệm và chỉ lan tỏa điều tốt đẹp.

Chung quan điểm, Thứ trưởng Lê Hải Bình cho rằng cuộc sống số trên thế giới đang diễn ra sôi động nhưng ở nhiều nước, nền tảng pháp lý chưa hoàn thiện. Cơ quan chức năng mong mọi người đồng hành phát hiện các lỗ hổng, sai phạm để kịp thời sửa chữa.

Thứ trưởng cho biết cơ quan quản lý luôn sẵn sàng đồng hành người sáng tạo qua năm hướng hỗ trợ: định hướng giá trị, cung cấp thông tin chính thống, tổ chức tập huấn, tạo môi trường giao lưu và bảo đảm nội dung đúng pháp luật.

"Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện luôn đồng hành, hỗ trợ, kiến tạo không gian để các bạn mặc sức bay cao", ông Lê Hải Bình khép lại phần phát biểu lúc 12h, nhận tràng pháo tay nhiệt tình từ khán phòng.

Bên cạnh phiên đối thoại mở, 11 phần thuyết trình từ đại diện thương hiệu, tổ chức, KOL góp phần giúp phiên thảo luận sáng đa chiều hơn. Đại diện Vinamilk trình bày chủ đề Thương hiệu mong muốn điều gì khi hợp tác với nhà sáng tạo nội dung’, phía Meta nói về cách họ đồng hành sự phát triển của ngành nội dung số nước nhà. Cuộc trò chuyện của MC Khánh Vy với các content creator quốc tế - vận động viên marathon Natalie Dau, cosplayer Larissa Rochefort, tài tử Ấn Độ Neel Bhattacharya - mang đến góc nhìn đa quốc gia về sáng tạo số.

Trong khi đó, phía Unilever đề cập quan điểm về truyền thông lành mạnh, tiêu chuẩn nội dung có trách nhiệm. Tuyền Văn Hóa nêu kinh nghiệm làm nội dung văn hóa, lịch sử hấp dẫn nhưng bền vững. Khán giả liên tục vỗ tay trước màn thuyết trình Cách duy trì sự sáng tạo nội dung bền vững của Ninh Dương Story. Hoa hậu Lương Thùy Linh, diễn viên hài độc thoại Phương Nam, Vũ Minh Hiếu - Tổng giám đốc công ty Vulaci - cũng chia sẻ góc nhìn, hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân và mô hình sáng tạo dài hạn.

Tương tự năm ngoái, không gian 1.500 m2 ở nhà thi đấu Quân khu 7 tiếp tục là điểm hẹn của Vietnam iContent 2025. 8h30 phiên thảo luận chính mới bắt đầu, từ khoảng 7h, lối vào khu tổ chức sự kiện sôi động với sự góp mặt của hàng trăm bạn trẻ. Ban tổ chức ghi nhận lượng người chờ đợi sớm và đông hơn mùa một, cho thấy sức hút của sân chơi dành riêng cho cộng đồng sáng tạo số.

Suốt buổi sáng, các gian hàng đón nhiều lượt khách đến trải nghiệm, tương tác mini game, nhận các phần quà. Phiên chiều bắt đầu từ 15h, bàn về chủ đề Trách nhiệm với niềm tin công chúng, với sự góp mặt của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, KOL.

19h30, chương trình có lễ vinh danh giải thưởng nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025, ghi nhận các dự án và cá nhân có đóng góp nổi bật năm qua. Hơn 100 người nổi tiếng, KOL dự kiến góp mặt ở gala.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức. Các chương trình tại ngày hội sẽ phát trực tiếp trên báo VnExpress, Fanpage VnExpress và Fanpage Vietnam iContent 2025.

