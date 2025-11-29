Vietnam iContent 2025: Giới trẻ xếp hàng chờ dự sự kiện

Vietnam iContent - giá trị của sự kết nối trên nền tảng số

Ngành nội dung số tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh nhờ sự phổ biến của Internet tốc độ cao, thiết bị thông minh và mạng xã hội. Nhiều doanh nghiệp, nền tảng lẫn cá nhân sáng tạo liên tục xuất hiện, tạo hệ sinh thái phong phú. Nhưng cơ hội này đồng thời đặt ra thách thức về quản trị, tiêu chuẩn chất lượng cùng năng lực ứng dụng công nghệ mới.

Song song đó, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và các công cụ sáng tạo số phát triển nhanh, buộc ngành nội dung phải định hình hướng đi mới, chuyên nghiệp, bền vững hơn. Các đơn vị truyền thông, thương hiệu lẫn nhà sáng tạo vì thế có nhu cầu cao trong việc kết nối, học hỏi, cập nhật xu hướng với quy mô bài bản.

Trong bối cảnh trên, Vietnam iContent ra đời từ năm 2024, giữ vai trò kết nối và điều phối mềm - nơi cơ quan quản lý, nền tảng, thương hiệu và nhà sáng tạo cùng thảo luận về xu hướng, chính sách, chuẩn mực nghề nghiệp, qua đó thúc đẩy hợp tác giữa các bên trong ngành, hỗ trợ định hướng phát triển nghề sáng tạo nội dung.

Trong bối cảnh kinh tế số bùng nổ, ban tổ chức khuyến khích những sáng tạo bền vững, có trách nhiệm, hạn chế nội dung giật gân, sai lệch. Khởi động từ đầu tháng 10, mùa hai đề cao chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam Shines), được cộng đồng hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình. Ban tổ chức nhận hàng trăm hồ sơ đề cử, ứng cử giải Vietnam iContent Awards, trải rộng nhiều lĩnh vực như sáng tạo số, podcast, video trực tuyến, chương trình truyền hình, nhạc phim, mạng xã hội hay Fanpage. Nhiều hồ sơ cho thấy sự đa dạng về cách tiếp cận, phản ánh bức tranh sôi động của ngành nội dung số năm qua. Sau vòng sơ loại, ban tổ chức chọn 72 ứng viên vào vòng chung kết.