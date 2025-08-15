Việt Nam, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Vương Nghị hội đàm tại Vân Nam, khẳng định Việt Nam và Trung Quốc sẽ thúc đẩy hợp tác KHCN.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ngày 14/8 hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ 10 tại tỉnh Vân Nam, theo Bộ Ngoại giao.

Phó thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng và bền vững, hợp tác khoa học công nghệ trở thành điểm sáng mới.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ đa phương. Việt Nam coi trọng hợp tác Mekong - Lan Thương, đánh giá cao đóng góp của Trung Quốc và những nỗ lực chung của các nước Mekong trong 10 năm qua, đề nghị các bên chú trọng hợp tác quản lý bền vững và hiệu quả nguồn nước sông Mekong - Lan Thương.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn bắt tay Ngoại trưởng Vương Nghị trước cuộc hội đàm ở Vân Nam hôm 14/8. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng phối hợp để triển khai thực hiện nhận thức chung cấp cao. Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam, đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông, tăng cường đầu tư chất lượng cao, mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, AI, kinh tế số, bảo vệ môi trường, máy bay thương mại, tăng cường liên kết điện, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của mỗi nước.

Ngoại trưởng Trung Quốc đánh giá cao đóng góp và vai trò của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Mekong - Lan Thương. Ông đề nghị các nước thành viên tăng cường phối hợp, đưa hợp tác khu vực Mekong - Lan Thương lên tầm cao mới, mở rộng sang lĩnh vực mới, đem lại lợi ích cho các nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của nhau tại các vùng biển ở Biển Đông được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế, không có các hành động đơn phương làm phức tạp tình hình, xử lý ổn thỏa vấn đề tàu cá, ngư dân, kiên trì giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình.

Hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp Ngoại trưởng Lào Thongsavanh Phomvihane ngày 14/8. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng ngày gặp Ngoại trưởng Lào Thongsavanh Phomvihane.

Hai lãnh đạo đánh giá cao đà phát triển trong quan hệ hai nước, nhấn mạnh việc duy trì các chuyến thăm và gặp gỡ cấp cao định hướng quan hệ hai nước, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt cho các hoạt động cấp cao và cơ chế hợp tác song phương.

Hai bên khẳng định sẽ phát huy các cơ chế hợp tác song phương, đưa kinh tế trở thành trụ cột thực sự của quan hệ hai nước. Hai bên cam kết tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, cùng các nước thành viên giữ vững đoàn kết, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức chung.

Như Tâm