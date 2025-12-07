Việt Nam thua Lào 0-16 ở môn bóng chày SEA Games 33

Thái LanViệt Nam dùng Luật Khoan dung để kết thúc sớm trận thua Lào tại lượt ba môn bóng chày nam SEA Games 33 trưa 7/12.

Việt Nam và Lào thi đấu 6 hiệp, trong đó có hiệp hai và năm hòa 0-0. Trong khi đó, đội thua 0-7 ở hiệp một, rồi lần lượt 0-1, 0-4 và 0-4 ở ba hiệp còn lại. Khi cách biệt quá lớn, trận đấu được kết thúc sớm, thay vì phải đấu hết 9 hiệp, dựa vào luật Mercy Rule (Luật Khoan dung).

Lào có nền thể thao yếu hơn Việt Nam, nhưng bóng chày lại là môn du nhập sớm và phát triển hơn ở xứ sở triệu voi. Trên bảng thứ bậc của Liên đoàn Bóng chày Thế giới (WSBC), Lào đứng thứ 47, chỉ xếp sau Philippines (24) và Thái Lan (31) tại Đông Nam Á. Trong khi đó, Singapore đứng thứ 49, Indonesia (65), Malaysia (71) và Campuchia (76), còn Việt Nam chưa được xếp thứ bậc.

Việt Nam thua Lào ở lượt ba môn bóng chày nam SEA Games 33, trên sân bóng chày thuộc Trung tâm thể thao Queen Skirits ở Pathum Thani, Thái Lan ngày 7/12/2025. Ảnh: BAT

Ở trận ra quân ngày 5/12, Việt Nam cũng thua Thái Lan 0-16 và kết thúc trận đấu sau 5 hiệp. Một ngày sau, đội có chiến thắng lịch sử trước Malaysia với tỷ số 5-2. Đây là chiến thắng đầu tiên của bóng chày Việt Nam tại SEA Games sau 14 năm, kể từ Indonesia năm 2011 - khi đó, đội cũng đánh bại chính Malaysia.

Bóng chày ở SEA Games 33 đánh mỗi ngày một trận. Vì vậy, HLV tuyển Viẹt Nam Park Hyo-chul phải tính toán thể lực. Sau trận thắng Malaysia, ông trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ đối đầu Lào - đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Ngày mai 8/12, Việt Nam sẽ đấu Singapore, trước khi gặp Philippines (9/12) rồi Indonesia (11/12).

Môn bóng chày SEA Games 33 có 7 đội tranh trài, gồm chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines và Lào. Các đội đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra hai đội dẫn đầu vào chung kết, và hai đội đứng thứ ba và tư tranh HC đồng.

Thành viên đội tuyển bóng chày nam Việt Nam chào cờ trước trận gặp Lào. Ảnh: BAT

Đây là kỳ SEA Games thứ năm có bóng chày, sau các kỳ 2005 ở Philippines, 2007 - Thái Lan, 2011 - Indonesia và 2019 - Philippines. Thái Lan giành HC vàng năm 2007, còn Philippines đứng nhất ba kỳ còn lại.

Bóng chày là môn thể thao có nguồn gốc từ Anh vào thế kỷ 18, sau đó du nhập sang Mỹ và có phiên bản như ngày nay. Ngoài châu Âu và Mỹ, bóng chày dần trở thành môn thể thao được yêu thích tại Trung và Nam Mỹ, và các nước Đông Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan - ba đội tuyển đều nằm trong top 5 thế giới.

Các vật dụng để chơi gồm bóng, gậy, găng tay, mũ bảo hiểm dành cho cầu thủ đánh bóng và đồ bảo hộ cho cầu thủ bắt bóng. Bóng chày đôi khi còn gọi là bóng cứng, để phân biệt với biến thể sau này là bóng mềm, cũng có mặt tại SEA Games 33. Môn này thi đấu trên sân cỏ và đất nện, với phạm hình kim cương.

HLV đội tuyển bóng chày Việt Nam Park Hyo-chul (phải) trao đổi với đồng nghiệp cũng là đồng hương Je Sung-uk của Lào. Ảnh: BAT

Bóng chày được chơi giữa hai đội, với mỗi đội gồm 9 người, dưới sự giám sát của một hay nhiều trọng tài (umpire). Hai đội sẽ đấu 9 hiệp. Mỗi hiệp các đội có ba lượt tấn công (đánh bóng) và phòng ngự (ném bóng) Bóng chày được tính điểm bằng các runs (điểm hay số cầu thủ về đến gôn nhà). Kết thúc 9 hiệp đội nào cao điểm hơn sẽ thắng.

Trong một vài trường hợp, nếu trình độ hai đội quá chênh lệch, khi đó trò chơi sẽ được kết thúc sớm bằng luật Mercy Rule. Luật này thường khá linh động về cách áp dụng đối với mức độ chuyên nghiệp, độ tuổi, giới tính và tính chất giải đấu.

Bóng chày du nhập vào Việt Nam từ những năm 1990, rồi dần phổ biến hơn thông qua phim Mỹ và truyện tranh Nhật Bản. Tuy nhiên, môn này khó thu hút vì đặc trưng đồ dùng thi đấu, luật chơi và điều kiện sân bãi.

Đến năm 2021, Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam (VBSF) được thành lập, đã thiết lập hệ thống thi đấu và đào tạo chuyên nghiệp hơn. Hiện cả nước có khoảng 18 đội thi đấu, đến từ các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Huế.

Việt Nam đang hợp tác với Hàn Quốc để phát triển bóng chày. Ngoài hỗ trợ tổ chức để đẩy mạnh phong trào, Hàn Quốc còn cử HLV sang đào tạo và cung cấp các khóa tập huấn cho ĐTQG Việt Nam.

Bóng chày dự SEA Games 33 hoàn toàn bằng nguồn vốn xã hội hóa. Các môn khác cũng đi theo diện này, là trượt băng, bowling, võ thuật tổng hợp (MMA), leo núi, teqball, kéo co, thể thao điện tử (E-sports), mô tô nước, đua thuyền buồm.

