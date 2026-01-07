Việt Nam thông tin về Đại hội Đảng lần thứ 14 tới quốc tế

Việt Nam thông báo về Đại hội Đảng lần thứ 14 tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế, cho biết đây là sự kiện mang tính bước ngoặt.

Trong buổi thông báo ngày 7/1 ở Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 diễn ra ngày 19-25/1 là sự kiện mang ý nghĩa bước ngoặt, là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển đất nước.

Đây là dịp quan trọng để đánh giá, tổng kết 40 năm kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới và 5 năm nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 (2021-2026), từ đó đưa ra những mục tiêu, phương hướng phát triển toàn diện trong tất cả lĩnh vực trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết công tác xây dựng văn kiện cho Đại hội có sự đổi mới căn bản khi Báo cáo chính trị lần đầu tiên tích hợp nội dung ba văn kiện Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng. Văn kiện đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, cả trong nước và ở nước ngoài.

Về công tác nhân sự Đại hội, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng này được tiến hành "kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác và coi đây là điều kiện tiên quyết để đưa tầm nhìn, khát vọng thành kết quả".

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tại buổi thông báo ngày 7/1. Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam

Đường lối đối ngoại trong các văn kiện Đại hội kế thừa đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới, bổ sung quan điểm chỉ đạo tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho hay chủ trương nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc, hợp tác bình đẳng cùng có lợi. Việc Nam cũng là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng cho biết Việt Nam đã sẵn sàng cho kỳ Đại hội và trân trọng chuyển lời mời tới đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đến dự phiên khai mạc và phiên bế mạc.

Tại sự kiện, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Earthavanh cho rằng Đại hội 14 đánh dấu một cột mốc mới trong thời kỳ phát triển của Việt Nam sau 40 năm kể từ thời kỳ Đổi mới, là một sự kiện chính trị quan trọng đối với Việt Nam và với bạn bè quốc tế, các nước láng giềng, các đối tác chiến lược của Việt Nam.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam, trưởng đoàn ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam Saadi Salama tin tưởng Đại hội 14 sẽ đưa ra những quyết sách lớn, lấy lợi ích của nhân dân Việt Nam là tự chủ, độc lập, tự cường, phục vụ cho lợi ích phát triển của đất nước, phục vụ cho việc cùng nhau hợp tác, phục vụ cho hòa bình lâu dài không chỉ ở khu vực mà còn trên thế giới.

Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis nhấn mạnh Việt Nam đã trở thành một nước tự cường và với GDP cao, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao và giữ vị trí cao trong các chỉ số về con người. Theo bà, câu chuyện của Việt Nam đã truyền cảm hứng không chỉ ở con số mà thể hiện ở sự quyết tâm trong việc đảm bảo tăng trưởng, những chính sách được triển khai thức tiễn, đặt con người vào trung tâm của phát triển và củng cố thể chế.

Các đại sứ, đại diện cơ quan nước ngoài tại Việt Nam tin tưởng Đại hội 14 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Ngọc Ánh