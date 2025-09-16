Việt Nam sẽ xây dựng 3-5 đại học tinh hoa, đẳng cấp quốc tế

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án phát triển 3-5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, đào tạo nhân tài quốc gia.

Nội dung nằm trong chương trình hành động của Chính phủ ban hành ngày 15/9, nhằm thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đề án cần hoàn thành vào năm 2027.

Chính phủ cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học, chuyển một số trường về địa phương quản lý.

Ngoài ra, Việt Nam sẽ phát triển một số trường thành chủ thể nghiên cứu mạnh; xây dựng trung tâm đào tạo tiên tiến chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, trung tâm nghiên cứu xuất sắc, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường trọng điểm. Các nhiệm vụ này hoàn thành ngay trong năm 2025-2026.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU

Hồi tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu dự thảo đề án phát triển các trường đại học trở thành chủ thể nghiên cứu mạnh, kết hợp chặt chẽ nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, cả nước phát triển 15-20 đại học công lập có uy tín, thế mạnh về nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên và khoa học mũi nhọn. Trong đó, có ít nhất hai trường được đầu tư mạnh và có cơ chế đặc thù, vượt trội để trở thành đại học tinh hoa.

Các tiêu chí đánh giá gồm: năng lực công bố khoa học; đội ngũ giảng viên và nhà nghiên cứu có trình độ, chất lượng; năng lực tài trợ và ngân sách nghiên cứu; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; cơ sở hạ tầng và thiết bị nghiên cứu; hợp tác quốc tế; tác động xã hội.

Ông Trần Nam Tú, Phó cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, giải thích đại học tinh hoa là một "nấc" cao hơn, vượt trội so với các đại học nghiên cứu mạnh. Tiêu chí cụ thể sẽ được tiếp tục nghiên cứu.

Trước đó, từ tháng 2, Chính phủ đã phê duyệt đề án 347 hướng đến phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng trên cơ sở đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho một số cơ sở giáo dục đại học có thế mạnh.

13 trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn dẫn dắt các trung tâm, mạng lưới đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ ở 9 lĩnh vực.

Dương Tâm