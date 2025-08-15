Việt Nam sẽ ra mắt 'siêu ứng dụng' du lịch quốc gia

Quảng NinhViệt Nam lập kế hoạch xây dựng Visit Vietnam, cho phép đặt vé một chạm, tích hợp đa phương tiện, AI và trở thành siêu ứng dụng du lịch vào năm 2027.

Visit Vietnam được giới thiệu tại Hội thảo "Dữ liệu Du lịch trong phát triển Kinh tế số" do Cục Du lịch, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức sáng 15/8. Đây sẽ là nền tảng tích hợp thông tin, đánh giá về điểm đến và công cụ đặt dịch vụ du lịch tại Việt Nam, được xem là bước tiến chiến lược cho du lịch số.

Theo đó, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) là đơn vị ban hành chính sách và khung pháp lý dự án, đồng thời cũng là cơ quan chứng nhận dự án. Tập đoàn Sun Group là đơn vị phát triển và vận hành nền tảng công nghệ. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hỗ trợ truyền thông, quảng bá sáng kiến trên các kênh quốc gia, đồng thời giới thiệu và thu hút cộng đồng doanh nghiệp du lịch tham gia dự án.

Dữ liệu của nền tảng sẽ được đóng góp chính bởi Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp du lịch và du khách.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chia sẻ về Visit Vietnam tại hội thảo . Ảnh: Lê Tân

Visit Vietnam sẽ tích hợp các công nghệ tiên tiến như hệ thống trợ lý du lịch ảo AI Travel Assistant có thể lập kế hoạch và đặt dịch vụ tự động cho du khách; nền tảng NDAchain.vn giúp xác thực phi tập trung, đảm bảo độ tin cậy và tính minh bạch của thông tin cùng ác dịch vụ vận chuyển, lưu trú, ẩm thực cho đến các chương trình khách hàng thân thiết toàn quốc. Với công nghệ Blockchain và quy trình bảo mật Tokenization, dữ liệu trên nền tảng sẽ được xác minh và bảo vệ.

Về lộ trình phát triển, tháng 10/2025, dự án sẽ khởi tạo Nền tảng Dữ liệu Quốc gia, ra mắt Dashboard Du lịch Quốc gia phiên bản 1.0 dành cho Chính phủ, đồng thời vận hành Cổng thông tin công bố chương trình. Dự kiến đến quý II/2026, nền tảng sẽ ra mắt công chúng, tập trung vào việc tạo dựng niềm tin và cung cấp công cụ hoạch định hành trình, bao gồm hệ thống đánh giá xác thực qua nền tảng blockchain quốc gia và tính năng lập kế hoạch chuyến đi.

Thời điểm APEC 2027 được tổ chức ở Việt Nam sẽ là dấu mốc thể hiện tầm vóc quốc tế của Visit Vietnam, với hệ thống đặt dịch vụ trực tiếp, gợi ý lịch trình bằng AI và ra mắt nền tảng dữ liệu như một dịch vụ (DaaS) dành cho doanh nghiệp. Mục tiêu là sau 2027 sẽ trở thành "siêu ứng dụng" du lịch toàn diện, cho phép đặt vé một chạm, tích hợp đa phương tiện và góp phần dẫn dắt thị trường du lịch Việt Nam vươn ra thế giới.

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Cục du lịch Việt Nam, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA), các đối tác chiến lược như Sun Group, Visa, Mastercard, Trip.com... đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam.

Phát biểu tại hội thảo, thiếu tá Đào Đức Triệu, Tổng thư ký Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, khẳng định đây là bước đi quan trọng để hình thành hệ sinh thái dữ liệu du lịch công - tư, kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn, phục vụ đồng thời ba mục tiêu: quản lý - kinh doanh - trải nghiệm du khách.

Theo ông, dữ liệu là "máu", là tài nguyên, ánh sáng của kỷ nguyên mới. Trong đó, dữ liệu du lịch không chỉ phản ánh lượng khách, điểm đến, dịch vụ, mà còn là cơ sở để dự báo xu hướng, tối ưu sản phẩm, nâng cao trải nghiệm du khách, trợ cơ quan quản lý hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng.

Ngoài ra, dữ liệu sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới, cung cấp dịch vụ cá nhân hóa và kết nối hệ sinh thái du lịch Việt Nam với các thị trường toàn cầu, ông Triệu nói.

Theo Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ngành du lịch đã được Chính phủ đánh giá là điểm sáng trong bức tranh nền kinh tế xã hội của đất nước. Năm 2025, ngành được giao trọng trách lớn là đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ khoảng 150 triệu lượng khách du lịch nội địa, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8,3 - 8,5% GDP.

"Trong bối cảnh đó, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số được xác định là giải pháp then chốt để ngành du lịch bứt phá, duy trì đà tăng trưởng cao, quản lý hiệu quả và nâng cao chất lượng dịch vụ'', ông Khánh khẳng định.

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kỳ vọng Visit Vietnam sẽ khắc phục tình trạng thông tin phân tán, thiếu liên kết và khó tiếp cận. Cụ thể, ứng dụng sẽ giúp du khách dễ dàng tìm kiếm, đặt dịch vụ, khám phá văn hóa địa phương, giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng, thiết kế sản phẩm cá nhân hóa; đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Lê Tân