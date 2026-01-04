Việt Nam quan ngại về tình hình Venezuela

Việt Nam bày tỏ quan ngại về tình hình Venezuela, kêu gọi các bên kiềm chế, giải quyết tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế.

"Việt Nam quan ngại sâu sắc về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 3/1 cho biết khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam liên quan đến tình hình Venezuela.

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành cuộc tập kích chớp nhoáng vào trung tâm thủ đô Caracas, tấn công các căn cứ quân sự trọng yếu. Tổng thống Donald Trump cùng ngày thông báo Mỹ đã bắt Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân Cilia Flores, đưa hai người này về New York xét xử với các cáo buộc liên quan đến ma túy.

"Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế", bà Hằng cho hay.

Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, đối thoại, giải quyết tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Đại sứ quán Việt Nam trước đó cho biết 29 cán bộ các cơ quan đại diện cùng gia đình, hai kỹ sư xây dựng Việt Nam công tác tại Venezuela và hai Việt kiều đều an toàn. Đại sứ quán đã lập kênh liên lạc khẩn cấp để cập nhật tình hình sau khi Mỹ tập kích quốc gia Nam Mỹ, khuyến cáo công dân không rời nơi cư trú và liên tục cập nhật tình hình qua kênh này.

Số điện thoại bảo hộ công dân tại Venezuela là +58 4242211016.

Như Tâm