Việt Nam – Philippines: Giải mã hiện tượng ở bán kết SEA Games 33

Thái LanRào cản tiếp theo của Việt Nam trong hành trình vào chung kết SEA Games 33 gọi tên Philippines, một bất ngờ lớn tại giải khi lần đầu vào bán kết sau 34 năm.

* Việt Nam – Philippines: 15h30, thứ Hai 15/12, trên VnExpress.

Lần gần nhất Philippines vào bán kết SEA Games là năm 1991 trên sân nhà. Đó là cái thời mà một trận thắng chỉ tính hai điểm, Philippines lần lượt hòa Việt Nam 2-2, thắng Malaysia 1-0 và thua Indonesia 1-2 để đi tiếp với tư cách nhì bảng. Nhưng ở bán kết, họ đánh rơi chiếc mặt nạ, thảm bại 2-6 trước Thái Lan, rồi thua Singapore 0-2 ở trận tranh HC đồng.

34 năm sau, Philippines mới lại được tận hưởng không khí bán kết SEA Games. Đến hôm qua, các cô gái của họ cũng vượt qua chủ nhà Thái Lan sau loạt luân lưu, để lần đầu vào chung kết bóng đá nữ và tái ngộ Việt Nam. Bóng đá Philippines thật sự lên hương ở SEA Games kỳ này và họ đang mơ về một viễn cảnh có mặt ở cả hai trận chung kết.

Nguyễn Đình Bắc mừng bàn gỡ 1-1 trong trận thắng Philippines 2-1 ở bán kết U23 Đông Nam Á 2025, trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta, Indonesia ngày 25/7/2025. Ảnh: Hai Tư

Philippines nằm ở bảng C không dễ, nhưng đã đánh bại Myanmar 2-0 rồi đương kim vô địch Indonesia 1-0. HLV Garrath McPherson khẳng định đây không phải thành quả may mắn hay ngẫu nhiên. Các học trò của ông cho thấy tinh thần hưng phấn và tự tin, cùng lối chơi kỷ luật, dám cầm bóng và sẵn sàng cạnh tranh về thể chất.

"Chúng tôi sẽ không thay đổi cách chơi. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện mình trước đối thủ mạnh", McPherson nói ở họp báo chiều 14/12. "Việt Nam mạnh về thể chất. Chúng tôi cũng vậy, và không được để tiền vệ và hậu vệ của họ thoải mái cầm bóng".

Việt Nam và Philippines chưa từng chạm trán ở bán kết SEA Games. Nhưng trong lần gặp nhau gần nhất, họ đã thua Việt Nam 1-2 tại bán kết U23 Đông Nam Á tại Indonesia hồi tháng 7. Nhưng lực lượng đôi bên đã có nhiều thay đổi.

Khi ấy, Philippines chỉ có 6 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, gồm Thái Lan, Nhật Bản và Mỹ. Đến SEA Games, con số đã tăng lên gấp đôi. Nổi bật có hậu vệ Isaiah Alakiu đang chơi cho U18 Brighton ở Anh, Gabriel Guimaraes (Ichikawa SC, Nhật Bản), Santiago Rublico (Alcoron, Tây Ban Nha), tiền vệ Sandro Reyes (FC Gutersloh, Đức) hay tiền đạo Dylan Demuynck (Lierse, Bỉ). Ngoài ra, tiền đạo giàu sức mạnh Out Banatao cũng đáng để hàng thủ Việt Nam chú ý.

Tiền đạo cánh Philippines Javier Mariona (số 20) đang chơi cho AV Alta của Mỹ. Ảnh: Hai Tư

Những điều này không nằm ngoài tầm mắt của HLV Kim Sang-sik và các cầu thủ. Thể thức mới đã giúp các đội không phải thi đấu ba ngày một trận cũng giúp thể lực phục hồi tốt hơn. "Chúng tôi đã chuẩn bị tốt về chiến thuật – thể lực – tinh thần, nên nhất định sẽ có trận đấu tốt", Kim nói ở họp báo chiều qua.

Nhà cầm quân Hàn Quốc chưa quên những khó khăn Philippines gây ra ở hiệp một U23 Đông Nam Á, để rồi bị dẫn 0-1, nhưng ngược dòng sau đó. Các kịch bản đã được bày ra và Việt Nam cũng không ngại đi đến luân lưu với đối thủ, vì chiến thắng là mục tiêu duy nhất.

Sau màn trình diễn kém ấn tượng trước Lào ngày ra quân, Việt Nam dần trở lại quỹ đạo khi thắng thuyết phục Malaysia, với cầu thủ tấn công Nguyễn Đình Bắc đang đạt phong độ cao. Các tình huống cố định cũng trở thành vũ khí nguy hiểm, và làm đa dạng thêm các phương án tấn công cho đội nhà.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội góp mặt ở trận chung kết thứ ba trong bốn kỳ SEA Games gần nhất. Bài học trước Indonesia ở đất Campuchia vẫn còn in đậm trong một số cầu thủ, để cố gắng thay đổi vào chiều nay.

Hiếu Lương