Việt Nam phấn đấu có thương hiệu quốc gia mạnh hàng đầu châu Á

Chiến lược truyền thông đối ngoại đặt mục tiêu đến năm 2045 đưa hình ảnh Việt Nam vào nhóm dẫn đầu châu Á, top 3 ASEAN và top 30 thế giới về sức mạnh mềm quốc gia.

Thủ tướng vừa ban hành Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Văn bản xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu của công tác thông tin đối ngoại, có ý nghĩa lâu dài và toàn diện, gắn với chiến lược phát triển quốc gia.

Hoạt động truyền thông hình ảnh quốc gia được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với ngoại giao, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhân dân và chuyển đổi số, nhằm góp phần nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chiến lược đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm, đáng tin cậy, giàu bản sắc văn hóa và hội nhập sâu rộng. Mức độ hiện diện, nhận diện và uy tín của Việt Nam trên truyền thông quốc tế và các nền tảng số toàn cầu được phấn đấu tăng tối thiểu 20% mỗi năm. Lượng thông tin tích cực về Việt Nam trên truyền thông quốc tế cũng đặt mục tiêu tăng ít nhất 20% mỗi năm.

Đội ngũ nhân lực làm công tác này sẽ được phát triển theo hướng chuyên nghiệp, có năng lực ngoại ngữ, công nghệ và khả năng tương tác với công chúng quốc tế.

Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia có thương hiệu và hình ảnh mạnh hàng đầu châu Á, thuộc top 3 ASEAN và top 30 thế giới về chỉ số sức mạnh mềm quốc gia. Hình ảnh Việt Nam được định vị là quốc gia phát triển, nhân văn, sáng tạo, trách nhiệm và đáng tin cậy, đồng thời là điểm đến hấp dẫn về du lịch, đầu tư, sáng tạo và giao lưu văn hóa quốc tế.

Bạn trẻ Hà Nội chụp ảnh quanh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và trụ sở Bộ Ngoại giao. Ảnh: Giang Huy

Để thực hiện mục tiêu, Chiến lược nêu 6 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh chuyển từ cách làm tuyên truyền một chiều sang xây dựng hình ảnh, thương hiệu và sức mạnh mềm quốc gia, chú trọng tạo cảm hứng, giá trị và thiện cảm đối với công chúng quốc tế.

Nội dung và thông điệp truyền thông quốc gia được xây dựng trên cơ sở xác định rõ các trụ cột hình ảnh Việt Nam, với thông điệp mang tính trung tâm nhưng linh hoạt theo từng giai đoạn và thị trường. Các câu chuyện tiêu biểu về Việt Nam sẽ được khai thác có hệ thống, đồng thời xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia thống nhất.

Chiến lược cũng đặt yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong sản xuất, phân phối nội dung, tăng cường hiện diện trên các nền tảng truyền thông quốc tế. Việc hợp tác với các đối tác truyền thông nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia và người có ảnh hưởng cũng được chú trọng.

Các địa phương được khuyến khích xây dựng chiến lược truyền thông riêng phù hợp với bản sắc từng vùng, đồng thời xây dựng bộ chỉ số đo lường mức độ nhận diện và cảm nhận của quốc tế về Việt Nam.

Kinh phí thực hiện Chiến lược được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa, tài trợ hợp pháp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì xây dựng nội dung, thông điệp, bộ nhận diện hình ảnh quốc gia, hệ thống chỉ số đánh giá, tổ chức các chiến dịch truyền thông trọng điểm và điều phối chung việc triển khai.

Vũ Tuân