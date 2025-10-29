Việt Nam muốn Hàn Quốc cùng thúc đẩy phát triển sản phẩm AI

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho rằng với 100 triệu dân số trẻ, năng động, am hiểu công nghệ, Việt Nam sẽ là thị trường tiềm năng để doanh nghiệp Việt và Hàn Quốc thúc đẩy các sản phẩm AI.

Tại Diễn đàn số Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra sáng 29/10 ở Hà Nội khuôn khổ Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết, Việt Nam coi AI là "công nghệ chủ chốt", được ưu tiên dành các nguồn lực để phát triển.

Để tạo thị trường AI trong nước, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. "Chính phủ sẽ đầu tư, quan tâm nhiều hơn cho AI, Quỹ Đổi mới công nghệ sẽ dành tỷ lệ cao để hỗ trợ ứng dụng AI, cấp voucher cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng AI Việt Nam", ông nói.

Thứ trưởng Hoàng Minh cho rằng, Việt Nam có điều kiện để vừa là người dùng nhanh, vừa là người tạo ra sản phẩm AI cho chính mình và thế giới. Trong bối cảnh đó, ông kỳ vọng vào sự hợp tác về thúc đẩy ứng dụng AI, phát triển chính phủ số và nhân lực số với Hàn Quốc - quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ số, đồng thời là đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam.

Thứ trưởng Hoàng Minh phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: TTTT

Ông Hồ Đức Thắng, Viện trưởng Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, đánh giá Việt Nam - Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng trong cách nhìn nhận về AI. Do đó, "doanh nghiệp Hàn Quốc hãy cùng đầu tư phát triển hạ tầng số và các trung tâm dữ liệu Al tại Việt Nam, cùng tạo ra các giải pháp AI chuyên biệt cho thị trường 100 triệu dân năng động này", ông nói.

Chia sẻ với các cơ quan quản lý và doanh nghiệp Hàn Quốc về tiềm năng của thị trường AI Việt, ông Thắng cho biết, "người Việt Nam cực kỳ thích Al". Cuối năm 2024, 80% doanh nghiệp Việt, tức cứ 4 công ty thì 3 đã sử dụng AI, cao hơn tỷ lệ 75% của toàn cầu. Có tới 88% lao động trí thức tại Việt Nam cho biết đã sử dụng công nghệ này.

"AI đang thâm nhập nhanh hơn bất kỳ một công nghệ nào khác", ông nói, đồng thời cho biết trí tuệ nhân tạo hiện được chấp nhận rộng rãi bởi cả nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Đó là lý do Việt Nam đang soạn thảo chiến lược AI mới, xây dựng chương trình hành động để "chuyển đổi AI" và biên soạn dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo.

Tầm nhìn của Việt Nam về AI là lọt vào top 3 ASEAN, top 20 toàn cầu vào năm 2030, đến năm 2045 thuộc nhóm 10 nước dẫn đầu thế giới. Việt Nam đặt mục tiêu có khoảng 50.000 chuyên gia và kỹ sư về Al, với 10 thương hiệu Al do người Việt phát triển.

Sản phẩm ứng dụng AI được trình diễn tại Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025. Ảnh: Giang Huy

Về hạ tầng, ông Thắng cho biết Việt Nam muốn có các trung tâm dữ liệu Al với tổng công suất ít nhất là 1 Gigawatt và có 2 trung tâm tính toán hiệu năng cao quốc gia. Về ứng dụng, 100% các dịch vụ công trực tuyến và 100% công chức sử dụng trợ lý ảo, hỗ trợ công việc.

"Chiến lược Al của Việt Nam với trọng tâm là Al chuyên biệt và Al bao trùm, sẽ mở ra một không gian hợp tác vô cùng rộng lớn cho doanh nghiệp của cả hai nước", Viện trưởng Hồ Đức Thắng nói, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng thế mạnh về công nghệ lõi, vốn và kinh nghiệm quản trị của Hàn Quốc khi kết hợp với thị trường năng động và nguồn nhân lực trẻ và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Việt Nam sẽ tạo ra đột phá.

Tiềm năng hợp tác phát triển AI

Tại diễn đàn, ông Park Yoon-kyu, Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Công nghệ thông tin Hàn Quốc (NIPA), nhận định "Việt Nam đang khẳng định vị thế trung tâm mới của đổi mới AI ở Đông Nam Á". Lý giải kỹ hơn, ông cho rằng điều này bởi các lợi thế của Việt Nam khi sở hữu thị trường kỹ thuật số phát triển nhanh, cùng nguồn nhân lực trẻ, năng động.

Theo ông Park, cũng giống với Việt Nam, Hàn Quốc hiện thúc đẩy chiến lược phát triển đồng thời cả Al ngành dọc - tập trung vào môi trường công nghiệp và Al bao trùm - lấy con người làm trung tâm, đồng thời tăng cường hệ sinh thái để vươn lên trở thành một trong ba cường quốc Al hàng đầu. Trong bối cảnh đó, nước này mong muốn hợp tác với các quốc gia quan tâm đến hệ sinh thái Al và việc ứng dụng công nghệ Al trong nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam, cho rằng Việt Nam và Hàn Quốc cần hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng số và các trung tâm dữ liệu AI. Bên cạnh đó, do chuỗi cung ứng của hai nước kết nối trong nhiều lĩnh vực như bán dẫn, pin, linh kiện điện tử, "chúng ta cần tích hợp Al vào sản xuất, cải thiện năng suất công nghiệp và cùng nhau đảm bảo khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế", Đại sứ nhấn mạnh.

Trích dẫn câu tục ngữ Việt Nam "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", ông kỳ vọng việc hợp tác số sẽ củng cố quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, "trong thời kỳ AI đang thúc đẩy những thay đổi mang tính lịch sử".

Hồi tháng 8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Tại cuộc gặp, đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc chia sẻ mô hình hợp tác mới về tăng cường chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chuỗi cung ứng, cũng như đào tạo nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực bán dẫn, AI và công nghệ blockchain.

Trọng Đạt

'Việt Nam nên phát triển AI có chủ quyền'

Châu Âu muốn cùng Việt Nam phát triển AI

'Sự phát triển AI của Việt Nam trên bản đồ thế giới rất ấn tượng'