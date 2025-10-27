'Sự phát triển AI của Việt Nam trên bản đồ thế giới rất ấn tượng'

Ông Jonathan Baker, đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) bày tỏ ấn tượng với sự phát triển AI tại Việt Nam.

Tại lễ công bố báo cáo "Đánh giá mức độ sẵn sàng của Việt Nam trong thực hiện khuyến nghị của UNESCO về đạo đức trí tuệ nhân tạo" (RAM), sáng 27/10, ông Jonathan Baker đánh giá sự phát triển về AI của Việt Nam "rất ấn tượng trên bản đồ thế giới". Điều này được thể hiện qua "khung pháp lý về AI tiến bộ rõ", cũng như việc lồng ghép vấn đề đạo đức AI vào chính sách, tích hợp trong giảng dạy, quản lý giáo dục.

Báo cáo RAM là công cụ đánh giá vi mô, nhằm phân tích năng lực quốc gia trong xây dựng, thực thi chính sách nhân văn, an toàn và lấy con người làm trung tâm. Kết quả đánh giá dựa trên 5 khía cạnh: pháp lý, xã hội và văn hóa, khoa học và giáo dục, kinh tế, kỹ thuật và hạ tầng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận bàn giao biểu trưng báo cáo RAM từ ông Johnathan Baker, Trưởng văn phòng và đại diện UNESCO tại Việt Nam sáng 27/10. Ảnh:Giang Huy

UNESCO ghi nhận Việt Nam là một quốc gia năng động và chủ động trong thúc đẩy phát triển AI, với các mục tiêu rõ ràng như "nằm trong top 3 ASEAN và top 50 thế giới về AI vào năm 2030".

"Khung pháp lý và chính sách về AI của Việt Nam không ngừng hoàn thiện. Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc bảo đảm người dân được hưởng lợi công bằng từ các cơ hội do AI mang lại", báo cáo của UNESCO nhận định.

Theo tổ chức này, Việt Nam có định hướng chiến lược phát triển đúng đắn, khi coi trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số là động lực chính để phát triển kinh tế xã hội. Số lượng công trình nghiên cứu AI trong nước cũng "trỗi dậy nhanh chóng", tăng từ 134 vào năm 2010 lên hơn 4.000 năm 2023. Việt Nam xếp thứ 26 toàn cầu về lĩnh vực nghiên cứu này, với 70 nhà khoa học nằm trong nhóm 100.000 chuyên gia được trích dẫn nhiều nhất thế giới.

Ông Jonathan Baker, Trưởng văn phòng và Trường đại diện UNESCO tại Việt Nam. Ảnh: Giang Huy

AI đang thay đổi cách con người sống, học tập, làm việc, đồng thời cũng dẫn đến quan ngại về việc làm sao có thể phát triển AI toàn diện, lấy con người làm trung tâm. Đó là lý do UNESCO đưa ra một số khuyến nghị về đạo đức AI để các quốc gia có thể xem xét lại các chính sách.

Ông Baker đánh giá "Việt Nam đang ở vị trí vô cùng thuận lợi để phát triển AI" và nhóm quốc gia đầu tiên ở châu Á hoàn thành báo cáo RAM. "Các bạn ngày càng nhìn nhận vấn đề đạo đức và trách nhiệm AI một cách mạnh mẽ hơn dựa trên kiến nghị của Liên Hợp Quốc", ông nói.

Trong báo cáo, UNESCO khuyến nghị Việt Nam xem xét tác động của trí tuệ nhân tạo tới xã hội, tăng cường nhận thức về AI, thúc đẩy đạo đức trách nhiệm AI, xây dựng trung tâm nghiên cứu, chia sẻ dữ liệu, đảm bảo lợi ích AI được thụ hưởng đồng đều. "Việt Nam cũng nên tăng nguồn lực đầu tư của cả chính phủ và khu vực tư nhân vào phát triển công nghệ cao", ông Jonathan Baker nói.

Lễ công bố báo cáo RAM được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025, diễn ra tại Ninh Bình ngày 27/28/10. Đây là sự kiện thường niên, quy tụ hơn 800 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức, nhấn mạnh vào các chiến lược, chính sách và khuôn khổ pháp lý, bảo đảm việc phát triển, quản trị AI theo hướng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.

Trọng Đạt

